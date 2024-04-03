Прокурор запросил реальные сроки для обвиняемых в смерти подростка в аквапарке Волжского

03 апреля 2024, 10:05

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Гособвинитель потребовал приговорить к лишению свободы двух руководителей и трех инструкторов аквапарка в Волжском, где утонул подросток.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2023 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу директора, исполнительного директора и трех инструкторов аквапарка в Волжском. Они обвинены по части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека", предусматривает до шести лет лишения свободы). Обвиняемые не признали вину.

26 июня 2022 года семья с 13-летним мальчиком приехала из Астрахани в Волжский, чтобы провести досуг в аквапарке. Там подросток скатился с одной из горок и утонул. Мальчик провёл в воде более шести минут, однако ни спасатели, ни другие работники аквапарка не увидели тонущего ребёнка.

2 апреля гособвинитель в прениях предложил приговорить гендиректора аквапарка к четырем годам колонии общего режима, а исполнительного директора и трех инструкторов - к трем годам колонии общего режима, сообщила прокуратура Волгоградской области.

"Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в публикации на сайте ведомства.

По версии следствия, руководство аквапарка не обеспечило безопасность услуг – в частности, водные аттракционы не были зарегистрированы в Гостехнадзоре, не было достаточного числа операторов аттракционов и не проводилось обучение спасателей.

"В результате 26.06.2022 при спуске с водного аттракциона «Циклон» 13-летний мальчик, не умевший плавать, попал в бассейн глубиной 165 см и утонул. При этом находившегося в воде 7 минут тонущего ребенка не заместили инструкторы аквапарка", - сообщило ведомство.

Подсудимые не признают вину, отмечается в публикации.

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