Дело о гибели подростка в аквапарке Волжского дошло до суда

01 июля 2023, 09:44

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В отношении двух руководителей и трех инструкторов аквапарка в Волжском утверждено обвинительное заключение по делу о гибели подростка в бассейне. Материалы дела переданы в суд, отчиталась прокуратура.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 июля 2022 года владелец аквапарка в Волжском был задержан по делу о гибели подростка.

По версии следствия, руководство аквапарка в Волжском не обеспечило безопасность услуг, оказываемых посетителям. В частности, водные аттракционы не были зарегистрированы в Гостехнадзоре, число сотрудников было ниже, чем требовалось, а также не проводилось обучение спасателей.

"30 июня прокуратура города Волжского Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении исполнительного директора, директора и трех инструкторов аквапарка. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ 1 ", – сообщила 30 июня на своем сайте прокуратура Волгоградской области.

Обвиняемые отрицают свою вину, сказано в сообщении. "Уголовное дело будет рассматриваться по существу Волжским городским судом Волгоградской области", – отметило ведомство.

Комментариев от обвиняемых или их представителей не поступало.

Напомним, 26 июня 2022 года семья с 13-летним мальчиком приехала из Астрахани в Волжский, чтобы провести досуг в аквапарке. Там подросток скатился с одной из горок и утонул. Мальчик провёл в воде более шести минут, однако ни спасатели, ни другие работники аквапарка не увидели тонущего ребёнка. Позже под арест были взяты два спасателя, оператор наблюдения аквапарка и исполнительный директор, который должен был организовать работу спасателей и оператора.

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