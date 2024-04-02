02 апреля 2024, 12:53

Три члена экипажа госпитализированы после жесткой посадки вертолета Минобороны Абхазии

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Вертолет Минобороны Абхазии загорелся после жесткой посадки, три члена экипажа госпитализированы, сообщило МЧС.

Вертолет МИ-24 Минобороны Абхазии потерпел крушение в Гулрыпшском районе, сообщил сегодня ТАСС. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, сообщил, что члены экипажа не пострадали. "Вертолет совершил жесткую аварийную посадку, а затем загорелся. Всех трех членов экипажа доставили в больницу, угрозы для их жизни нет", - приводит агентство его слова.

Минобороны Абхазии назвало имена членов экипажа, которые доставлены в госпиталь. Георгий Пачулия, Виталий Коренов и Эдуард Мкртчан, проинформировало агентство  "Апсныпресс". 

В Telegram-канале агентства опубликовано видео с места событий. На видеозаписи виден столб дыма посреди поля. Также на месте собрались силовики и представители оперслужб, в том числе скорой помощи. 

"Кавказский узел" также писал, что летом  27 июля 2017 года  в результате падения легкомоторного самолета в Пицунде погибли трое граждан России - пилот из Самары и два пассажира, в том числе ребенок. Предварительной версией крушения названа ошибка пилота.

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Примечание:

"Идентифицированы останки 13 жертв грузино-абхазского конфликта", "В Грузии захоронены тела 23 погибших в абхазской войне", "Тела погибших туристов доставлены из Абхазии в Москву".

Автор: "Кавказский узел"

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