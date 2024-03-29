Политологи назвали мотивы отказа Баку обнародовать интервью бывших лидеров Карабаха 

29 марта 2024, 23:25

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Азербайджанское телевидение отложило на неопределенный срок выпуск интервью с бывшими лидерами Нагорного Карабаха. Армянские аналитики связали отсрочку трансляции с международным давлением на Баку и выразили тревогу за судьбу бывшего госминистра Рубена Варданяна, чье интервью не анонсировалось.

Азербайджанское телевидение отложило на неопределенный срок выход в эфир интервью с бывшими лидерами Нагорного Карабаха. Армянские аналитики связали отсрочку публикации интервью с давлением Запада, в частности, заявлением Института имени Лемкина, и выразили обеспокоенность за судьбу бывшего госминистра Рубена Варданяна, которого не было в анонсах программы.

Как писал "Кавказский узел", карабахские активисты заявили, что интервью находящихся под арестом в Азербайджане бывших лидеров Нагорного Карабаха, записанные азербайджанским ТВ, являются нарушением прав человека. По их мнению, Баку использует пленных в пропагандистских целях.

3 октября 2023 года стало известно, что бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян задержан сотрудниками службы госбезопасности Азербайджана. Азербайджанские провластные СМИ проинформировали о задержании бывших президентов непризнанной республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также бывшего спикера парламента Давида Ишханяна. 25 января суд в Баку продлил арест бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна еще на четыре месяца.

AZTV выступило сегодня с заявлением об отсрочке трансляции интервью с карабахскими чиновниками, оказавшимися в азербайджанском плену. Как заявил пресс-секретарь телеканала Руфат Сеидов, изначально планировалось показать интервью 28 марта, и анонс об этом был на канале. Но, по его словам, встал вопрос целесообразности трансляции именно в этот период. "Давать в эфир интервью - не проблема, но это зависит не от нас", - заявил Сеидов.

Институт имени Лемкина по предотвращению геноцида ранее предупредил о серьезных угрозах жизни пленных армян в Азербайджане. Институт осудил продолжающийся "незаконный арест со стороны Азербайджана" армянских чиновников и гражданских лиц Нагорного Карабаха. "Учитывая высокий риск серьезных нарушений прав человека в отношении армян, включая угрозы их жизни, необходимость серьезного международного присутствия становится как никогда актуальной. Международное сообщество должно предпринять все меры для обеспечения скорейшего безопасного возвращения всех армянских военнопленных, гражданских лиц и официальных лиц, среди которых высокопоставленные чиновники Нагорного Карабаха, в том числе, экс-президенты, находящихся в заложниках в Азербайджане", - говорится в заявлении Института имени Лемкина.

Институт отметил, что "особенную озабоченность вызывает положение филантропа, бизнесмена и экс-госминистра Рубена Варданяна ввиду его открытой поддержки права Арцаха (Арцах - самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") на самоопределение".

"Учитывая символическое и историческое значение Варданяна и других высокопоставленных чиновников в независимости Арцаха Азербайджан может расправиться с ними. Азербайджан должен немедленно освободить всех армянских пленных", - говорится в заявлении Института от 23 марта. Организация также призвала международное сообщество отказаться от всякого рода поддержки Азербайджану.

Азербайджанские телеканалы показали часть подготовленного материала в виде фильма под названием "Специальная операция", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" азербайджановед, кандидат исторических наук Татевик Айрапетян. "В нем полностью искажается история Арцахского движения, оно представлено как террористическое. Начинают историю с царской России и на протяжении всего фильма представляют армян как террористов", - отметила Айрапетян, добавив, что были показаны лишь кадры ареста карабахских высокопоставленных чиновников.

После этого, по ее словам, в азербайджанском сегменте интернета начались обсуждения, почему вырезали анонсированные интервью с карабахскими лидерами. В частности, одной из предполагаемых причин был назван шантаж Баку этим интервью Армении, в результате чего Ереван пошел на какие-то уступки.

Сама Айрапетян больше склоняется к тому, что Запад в связи с интервью карабахских чиновников надавил на Баку, указав на нарушения прав человека. Она также не исключает, что Баку решил оставить интервью на более удобное для себя время и пустить их в эфир, например, в случае новой эскалации, чтобы деморализовать армянское общество.

"Согласно международному праву, всякие показания, заявления военнопленных сделаны под давлением, принуждением", - подчеркнула она, указав, что публикация интервью - "всего лишь средство психологического давления", а подобные методы "запрещены международной конвенцией". "Но Азербайджан не раз прибегал к таким запрещенным методам, азербайджанские СМИ не раз опубликовали репортажи с армянскими военнопленными, после чего родственники пленных переживали стресс", - отметила Айрапетян.

По ее словам, Варданян - единственный из плененных карабахских лидеров, который не имеет отношения к карабахской войне, он приехал в Карабах намного позже, в последние месяцы. Кроме этого, Варданян - единственный, в отношении которого на азербайджанских сайтах, в том числе связанных с Минобороны Азербайджана, неоднократно публиковались материалы с угрозами физической расправой. О Варданяне говорили и в ООН, сам Алиев тоже не раз обратился к теме Варданяна.

Информация об находящихся под арестом в Азербайджане армянах очень скудная, сложно понять, в каком состоянии они находятся, сказал корреспонденту "Кавказского узла" политический обозреватель Акоп Бадалян.

По его мнению, заявление, сделанное Институтом имени Лемкина после анонса публикации интервью, может быть связано с тем, что "Институт получил какую-то информацию, и публичное заявление сделано для предотвращения действий Баку в отношении пленных". "Всякая, даже непроверенная информация воспринимается серьезно, потому что мы имеем дело с достаточно циничным режимом, который особо не обращает внимание на какие-либо международные призывы", - отметил Бадалян.

Редактор Step1.am, политический обозреватель Наира Айрумян также считает неслучайным заявление Института имени Лемкина именно до публикации интервью с высокопоставленными чиновниками Нагорного Карабаха в азербайджанских тюрьмах.

По ее словам, судя по обрывочным публикациям-анонсам, среди тех, кто дал интервью, нет Рубена Варданяна, а в заявлении говорится о возможной угрозе Варданяну и о том, что он непоколебимо поддерживает самоопределение Арцаха. "Это указывает на то, что именно под таким предлогом Варданян отказался от интервью", - сказала она.

С призывом не публиковать интервью высокопоставленных чиновников Нагорного Карабаха, как отметила Айрумян, уже выступили ряд как местных, так и международных организаций, понимая, что эти интервью сделаны под давлением, они не имеют правовой силы, но могут оказать моральное воздействие на армянское общество. Она также не исключает, что Институту Лемкина известны определенные данные о состоянии здоровья, "и поэтому тоже в заявлении довольно жестко говорится о возможной расправе".

Айрумян также отметила недавнюю продажу "Америабанка", часть акций которого принадлежит Рубену Варданяну и считает продажу тоже неслучайной. "Примечательно, что сын Рубена Варданяна заявил, что данное решение о продаже банка не имеет отношения к Рубену Варданяну. Этим он хотел сказать, что Варданян не подписывал договор о продаже банка", - отметила Айрумян.

Представители Красного Креста в последний посетили армянских пленных в Азербайджане в феврале 2024 года, сообщила представитель армянского офиса МККК Зара Аматуни. Любую информацию о состоянии здоровья пленных МККК обсуждает только с членами их семей, добавила она.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели "контртеррористической операции" и восстановлен суверенитет страны. Подробнее о событиях 19-20 сентября 2023 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

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