Анонс интервью арестованных лидеров Нагорного Карабаха возмутил активистов

12 марта 2024, 19:52

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Интервью бывших лидеров Нагорного Карабаха, записанные для трансляции азербайджанским ТВ, являются нарушением прав человека, Баку использует пленных в пропагандистских целях, заявили карабахские активисты.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября 2023 года стало известно, что бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян задержан сотрудниками службы госбезопасности Азербайджана. Азербайджанские провластные СМИ проинформировали о задержании бывших президентов непризнанной республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также бывшего спикера парламента Давида Ишханяна. 25 января суд в Баку продлил арест бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна еще на четыре месяца.

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, после чего более 100 тысяч карабахцев были вынуждены переехать в Армению. Нагорно-Карабахская республика прекратила существование 1 января.

Азербайджанские СМИ анонсировали интервью на азербайджанском телевидении с бывшим президентом Нагорного Карабаха Араиком Арутюняном и другими бывшими представителями властей Нагорного Карабаха, сообщил бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. "Я уверен, что никто из заложников не участвовал в допросах добровольно, а мнения и тезисы, которые могут быть высказаны в ходе допросов, ни в коей мере не могут считаться их мыслями, высказанными в рамках свободы слова", - отметил Степанян. По его словам, "интервью проводились в условиях физического и психологического давления, в частности, в условиях, опасных для жизни, поэтому мысли, выраженные в них, не могут отражать реальность".

"Пропагандистская машина Азербайджана преследует четкие цели. Если рассматривать это с точки зрения прав человека, то ясно, что мы имеем дело с насилием над волей человека. Нет другой гарантии, даже международной гарантии, благодаря которой мы можем сегодня сказать, что их права сегодня в азербайджанских тюрьмах обеспечены или гарантированы. Более того, тот факт, что международные правозащитные организации не имеют доступа и не могут четко наблюдать за ситуацией с защитой их прав, говорит сам за себя. Азербайджан пытается использовать находящийся в его руках инструмент в своих пропагандистских целях, не уважая волю и достоинство народа. Это также следует решительно осудить, и фактически единственным эффективным способом избежать такого отношения является немедленное возвращение военно-политического руководства Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") и пленных, незаконно удерживаемых в Азербайджане", - заявил Степанян.

Интервью с незаконно задержанными бывшими лидерами Нагорного Карабаха стало очередной демонстрацией вопиющего нарушения прав человека, заявила гражданская инициатива "Мы существуем" Нагорного Карабаха в открытом письме, опубликованном на странице в соцсети.

"В Азербайджане находятся в плену восемь представителей высшей власти Республики Арцах, и проведение интервью с этими задержанными недопустимо, так как очевидно, что они подвергаются принуждению и не способны искренне выразить свои мысли и эмоции. Кроме того, такие интервью противоречат положениям многочисленных международных конвенций и соглашений", - говорится в тексте.

"Инициатива «Мы существуем» решительно осуждает факт плена и несоразмерные шаги, предпринимаемые против бывших лидеров Арцаха. Обращаемся к соответствующим международным структурам с требованием безотлагательных действий по предотвращению преступлений в Азербайджане. Грубое нарушение Азербайджаном международного гуманитарного права должно получить адекватную оценку. Призываем ООН, МККК, ОБСЕ, ЕС и Совет Европы предпринять необходимые шаги для защиты гарантированных международным сообществом прав задержанных", - отмечается в письме.

Режим Алиева в очередной раз нарушает международное право, в частности препятствует возможности защиты прав бывших руководителей Нагорного Карабаха, заявил председатель "Ассоциации по защите интересов и прав народа Арцаха" Артак Бегларян. "Использование заложников в целях пропаганды и массового унижения также является преступлением", - заявил он в своем Telegram-канале.

"Слова, интервью и призывы похищенного политического руководства Арцаха ничего не стоят. Любые слова, произнесенные под угрозой применения силы, противоречат истине и нормам международного права", - написал сегодня карабахский телеграмм-канал Арцах-новости.

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