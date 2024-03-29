Хафиз Бабалы пожаловался омбудсмену Азербайджана на необоснованное преследование

29 марта 2024, 20:31

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Сотрудники аппарата омбудсмена Азербайджана посетили в Бакинском СИЗО-1 журналиста Хафиза Бабалы в связи с жалобами на нарушение его прав и необоснованность уголовного преследования, рассказал сын журналиста.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта суд продлил на три месяца срок предварительного заключения журналиста Хафиза Бабалы, арестованного по делу интернет-издания Abzas Media. 15 марта апелляционный суд в Баку оставил в силе это решение.

В Азербайджане арестованы шестерь сотрудников Abzas Media, они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, об этом рассказывается в справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Представители омбудсмена Азербайджана 28 марта посетили в Бакинском СИЗО-1 Хафиза Бабалы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сын журналиста Хаган Бабалы.

По его словам, журналист ранее обратился к омбудсмену и пожаловался на необоснованное уголовное преследование по ложному обвинению. "Кроме того, у моего отца проблемы со здоровьем, он инвалид третьей группы по зрению. Один глаз у него практически не видит, второй глаз видит очень плохо. К тому же, в СИЗО не разрешают носить солнечные очки. Но ему они необходимы по здоровью, а не из прихоти. Отец также жаловался на то, что его письма в различные органы не отправлялись из СИЗО", - сказал Хаган Бабалы. По его словам, журналист высказал свои жалобы представителям омбудсмена.

В аппарате омбудсмена корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что Хафиз Бабалы 28 марта был посещен в ходе визита СИЗО членами Национальной превентивной группы по предотвращению пыток при уполномоченном по правам человека. "Члены Национальной превентивной группы посетили и выслушали Хафиза Бабалы на основе его обращения", - сказали в аппарате, воздержавшись от других комментариев.

Ранее Бабалы обратился к президенту Азербайджана с просьбой вмешаться в его дело и оказать содействие в освобождении, однако официальной реакции из администрации президента пока не последовало, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бабалы Расул Джафаров. "В ближайшие дни защита подаст новое ходатайство в суд о переводе Хафиза Бабалы под домашний арест. Надеюсь, что оно будет объективно рассмотрено", - сказал адвокат.

Хафиз Бабалы 19 марта обратился к президенту страны Ильхаму Алиеву с просьбой оказать содействие для прекращения его уголовного преследования. В своем обращении, копию которого члены семьи Бабалы передали корреспонденту "Кавказского узла", журналист заявил, что арестован "на основании ложного обвинения по статье 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору лиц) УК АР". Он попросил президента Азербайджана вмешаться и остановить необоснованное уголовное преследование. Обращение к Ильхаму Алиеву может оказаться эффективным, указали адвокат и правозащитник.

Джафаров назвал позитивным посещение журналиста представителями уполномоченного по правам человека. Омбудсмен в рамках своих полномочий может предпринимать определенные действия по защите прав заявителей, в частности, может обратиться в следственный орган и суд для рассмотрения вопроса об изменении меры пресечения в отношении Бабалы. Также омбудсмен вправе обращаться по вопросам, касающимся обеспечения прав в заключенных в пенитенциарных учреждениях, подчеркнул Джафаров.

"У Хафиза Бабалы нет в общем-то жалоб на условия содержания. Но его беспокоит, что в СИЗО ему не позволяют носить солнцезащитные очки. Это отнюдь не для удовольствия, темные очки ему нужны из-за болезни глаза. Также он хотел бы, чтобы его письма беспрепятственно отправлялись из СИЗО", - сказал адвокат.

В связи с завершением рабочего дня получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

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