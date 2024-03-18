Журналист Бабалы пожаловался президенту Азербайджана на необоснованное преследование

18 марта 2024, 18:20

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Журналист Хафиз Бабалы, арестованный по обвинению в контрабанде, попросил президента Азербайджана вмешаться и остановить необоснованное уголовное преследование. Обращение к Ильхаму Алиеву может оказаться эффективным, указали адвокат и правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта суд продлил на три месяца срок предварительного заключения журналиста Хафиза Бабалы, арестованного по делу интернет-издания Abzas Media. 15 марта апелляционный суд в Баку оставил в силе это решение.

В Азербайджане арестованы шестерь сотрудников Abzas Media, они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, об этом рассказывается в справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Хафиз Бабалы обратился к президенту страны Ильхаму Алиеву с просьбой оказать содействие для прекращения его уголовного преследования. В своем обращении, копию которого члены семьи Бабалы передали корреспонденту "Кавказского узла», журналист заявил, что арестован «на основании ложного обвинения по статье 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору лиц) УК АР».

Статья 206.3.2 УК Азербайджана предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

"О содержащихся в обвинительном заключении данных о контрабанде валюты я узнал только тогда, когда меня незаконно задержали. Доказательств, приписываемых мне в диспозиции указанной статьи деяний, а также предъявленных мне обвинений, нет и быть не может. Ибо я не являюсь участником ни одного из этапов контрабанды валюты в 2022-2023 годах, упомянутых в уголовном деле. С ноября 2019 года я вообще не пересекал государственную границу АР. Я не участвовал ни в какой форме или статусе в планировании, организации, незаконном перемещении через границу, приеме и распределении иностранной валюты, как контрабанды", - указал Бабалы.

Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к упомянутой в обвинительном заключении «группе лиц по предварительному сговору». "Двоих из фигурантов уголовного дела - Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы - я знаю как журналистов, и мне ничего не было известно о том, что они якобы намеревались ввезти иностранную валюту в страну вне таможенного контроля, и никакого разговора у меня с ними об этом не было. У меня ни с кем не было «преступного сговора», и функции, возлагаемой на меня в этом «выдуманном соглашении», не существовало. Я автор шести журналистских исследований, опубликованных на сайте abzas.net. и не скрывал этого ни от общественности, ни от следственного органа. Никаких материальных доказательств, подтверждающих выдвинутое против меня обвинение в получении «значительной суммы» дохода путем участия в различных финансовых операциях, нет. Если учесть, что под «значительной суммой» подразумеваются 50 000 - 200 000 манатов (около 30 000 – 180 000 тыс. долларов), то данное обвинение смехотворно, является наглой ложью и клеветой", - написал Бабалы в обращении к президенту.

Он отметил, что его посещения редакции для участия в редактировании отосланных им текстов и получение за публикации гонораров не может квалифицироваться как «извлечение незаконных доходов с корыстным умыслом».

Бабалы указал также, что валюта, обнаруженная в офисе Abzas Media, не имеет никакого отношения к нему. Арестованный «более чем уверен», что его арест связан с «журналистской деятельностью». "Моё журналистское кредо – объективность, беспристрастность, правдивость. На сегодня я являюсь автором более 200 независимых журналистских исследований. Главные темы моих расследований – незаконное осуществление чиновниками предпринимательства, расхищение ими госбюджета, отмывание грязных денег внутри и за пределами страны, коррупция и т.п. Эти расследования были опубликованы в целом ряде СМИ", - написал он.

Журналист отметил, что по его "разоблачительным материалам расследований" против него никогда исков с обвинением в клевете или диффамации не возбуждалось. "Если бы мое сотрудничество с Abzas Media зиждилось на корысти, то я бы давно согласился на заманчивые предложения за крупную сумму денег прекратить свою журналистско-расследовательскую деятельность", - подчеркнул Бабалы.

Он отметил, что в своей журналистской деятельности руководствовался обращением Ильхама Алиева «к общественности и журналистам сигнализировать о неправомерных действиях некоторых чиновников», поэтому просит президента взять его дело под «личный контроль» и «распорядиться о прекращении уголовного преследования» в отношении него.

Хотя глава государства не может напрямую вмешиваться в деятельность следственных и судебных органов, он вправе рекомендовать пересмотреть дело журналиста, прокомментировал обращение Бабалы адвокат Расул Джафаров. По его словам, юридически следствие само может сначала инициировать изменение меры пресечения с ареста на не связанную с содержанием под стражей, а потом в ходе дальнейшего расследования полностью прекратить уголовное преследование.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также считает, что «в реалиях Азербайджана слово президента весомо, авторитетно и является руководством к действию».

"У нас были случаи, когда после вмешательства президента прекращались уголовные дела. К примеру, против блогера Мехмана Гусейнова, когда он отбывал тюремное наказание, было заведено новое дело. Мехман Гусейнов обратился к президенту, и после вмешательства главы государства дело было закрыто. Но тогда в его поддержку была активная кампания внутри Азербайджана, состоялся многотысячный митинг, было сильное международное давление. Сейчас, к сожалению, политическая ситуация в стране и мире иная. Международные организации практически никак не могут повлиять на смягчение участи политзаключенных", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Представители администрации президента оказались недоступны для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

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