Суд в Адыгее признал заключенного виновным в причастности к "Правому сектору"*

28 марта 2024, 15:00

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Осужденный приговорен в Адыгее к двум годам и двум месяцам колонии по обвинению в участии в деятельности "Правого сектора"*, он отказался признать вину. По версии следствия и суда, находясь в колонии, он пять лет призывал других заключенных вступить в организацию.

Теучежский районный суд признал заключенного колонии виновным в участии в деятельности экстремистского объединения (часть 2 статьи 282.2 УК РФ), сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Адыгеи.

По версии следствия и суда, заключенный, отбывая наказание в колонии №1 УФСИН России по Республике Адыгея, вступил в украинскую экстремистскую организацию «Правый сектор»". "Он на протяжении 5 лет проводил с другими осужденными беседы в целях пропаганды деятельности запрещенной организации, хранил изображения и видеоматериалы, оправдывающие ее деятельность, и демонстрировал их осужденным. В ходе личных бесед призывал их вступить в организацию и осуществлять противозаконную (в том числе и вооруженную) деятельность вопреки интересам Российской Федерации, а также выражал намерение после освобождения уехать на территорию Украины для дальнейшей деятельности в рядах организации", - указано в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Подсудимый в суде отказался признать вину и заявил, что никогда не принимал участия в деятельности "Правого сектора"* или иной экстремистской организации. Тем не менее, суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы на два года два месяца в исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы на два года.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Ростове-на-Дону признал Владимира Исупова участником "Правого сектора"*, виновным в подготовке поджога здания военкомата и администрации в Минводах, и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

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* организация "Правый сектор" признана экстремистской и запрещена в России решением суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.