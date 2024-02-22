Житель Ставрополья осужден за подготовку поджога военкомата

22 февраля 2024, 17:29

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Суд в Ростове-на-Дону признал Владимира Исупова участником "Правого сектора"*, виновным в подготовке поджога здания военкомата и администрации в Минводах, и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Как сообщал "Кавказский узел", по данным ФСБ, житель Ставропольского края по заданию "Правого сектора"* готовил в Минеральных Водах поджог здания местной администрации и районного военкомата, сообщили в ФСБ.

Владимир Исупов признан виновным в организации деятельности экстремисткой организации и подготовке теракта, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда

По версии следствия и суда, в 2022 году, находясь в Ставропольском крае, Исупов присягнул "Правому сектору"* и отправил аудиозапись присяги члену этой организации. 1 июля 2022 года он согласился помочь в подготовке к террористическому акту "путем поджога зданий органов власти с целью дестабилизации их деятельности" - сделал видеозаписи обстановки вокруг зданий и снял гараж, где хранил приобретенные компоненты для изготовления самодельного зажигательного устройства, говорится в сообщении.

Исупов приговорен к пяти годам заключения - первые два года он должен провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима, говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело поступило в суд 18 июля 2023 года, состоялись 11 судебных заседаний, приговор был вынесен 21 февраля.

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* организация "Правый сектор" признана экстремистской и запрещена в России решением суда.

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