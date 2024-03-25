Обманутые дольщики добились внимания Бастрыкина к своей проблеме

25 марта 2024, 05:10

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обмана дольщиков, которые купили квартиры в доме в селе Молдовка. Он был снесен по решению сочинских властей как незаконная постройка еще в 2016 году.

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году в Сочи был снесен трехэтажный дом, признанный самостроем. При возведении застройщик собрал с дольщиков более 50 миллионов рублей. Центральный районный суд Сочи приговорил застройщика Евгения Чертова в 2013 году к 15 годам лишения свободы. Дольщики просили передать им участок, на котором ведется строительство, но получили отказ.

Сообщение от обманутых дольщиков о нарушении их прав поступило на смс-сервис "Кавказского узла". "Мы - обманутые дольщики, более 20 человек в г. Сочи. Наш дом должны были сдать в 2011 году. До сих пор денег нам не вернули", - говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения имущественных прав жителей села Молдовка Краснодарского края, которые приобрели квартиры в доме, признанном самостроем и снесенном, пишет 24 марта "Коммерсант".

Основанием для поручения стало обращение жительницы Молдовки, которая сообщила, что она и другие граждане приобрели квартиры в жилом комплексе "Чертов" в селе Молдовка. Дом был снесен, а сделки купли-продажи были признаны недействительными. С тех пор какие-либо меры по восстановлению прав дольщиков приняты не были.

На "Кавказском узле" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

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