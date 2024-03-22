ЕСПЧ приступил к разбирательству по жалобе на дискриминацию мусульман в Марнеули

22 марта 2024, 21:39

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Рассмотрение жалобы на дискриминацию мусульманской религиозной общины в Марнеули начато в Европейском суде по правам человека. Страсбургский суд направил вопросы правительству Грузии о возможной дискриминации религиозных общин.

Как писал "Кавказский узел", активистка из Марнеули Самира Байрамова в 2019 году подала имк против мэрии Марнеули, потребовав признать ее действия дискриминацией, также в иске она потребовала, чтобы суд запретил финансировать властям любые религиозные организации. В июле 2022 года Болнисский районный суд отменил финансирование Худжабской и Марнеульской епархии из бюджета Марнеули, признав его дискриминацией иных религиозных общин. Тбилисский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции.

Европейский суд по правам человека принял решение начать существенное рассмотрение дела о возможном дискриминационном финансировании религиозной организации в Марнеульском районе региона Квемо Картли (Восточная Грузия). Из муниципального бюджета всю сумму, выделенная на год, передали только одной религиозной организации.

В Марнеульском районе муниципалитет в 2019 году выделил 400 тысяч лари (147 тысяч 601 доллар) Марнеульской и Худжабской епархии Грузинской православной церкви. В 2022 году Болнисский районный суд признал это постановление муниципалитета недействительным и дискриминационным, и противоречащим конституционному принципу секуляризма. Мэрия Марнеули обжаловала это решение в Тбилисском апелляционном суде. Суд в одном заседании рассмотрел объемную и сложную административную тяжбу, продолжавшуюся три года и необоснованно отменил решение Болнисского районного суда, говорится в сообщении неправительственной организации «Центр социальной справедливости», поступившем сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

"Особую тревогу вызывало то, что судья, которая вела это дело, Лейла Мамулашвили, была предвзято и отрицательно настроена к истцам, исходя из их этнического происхождения. На процессе судья задавала в ходе процесса неуместные вопросы только потому, что истец - гражданин Грузии азербайджанского происхождения. Судья неоднократно спрашивала Самиру Байрамову, знает ли она, как регулируется финансирование религиозных организаций в Азербайджане и получают ли христиане какое-либо финансирование от Азербайджана", - говорится в сообщении НПО, представляющей интересы активистки Самиры Байрамовой и Всегрузинского мусульманского высшего духовного управления.

В сообщении НПО указано, что Верховный суд Грузии оставил в силе решение Апелляционного суда.

Кроме того, судья Болнисского суда Нино Гиоргадзе, признавшей дискриминационный подход в финансировании религиозных организаций, подверглась острой критике епископа Марнеульской и Худжабской епархии Грузинской православной церкви. Решение судьи стало одним из оснований отказа Высшего совета юстиции на ее назначение на должность судьи пожизненно, поскольку ее признали заинтересованной в подавлении критических позиций.

Согласно практике Европейского суда по правам человека, сторонам дается 12 недель на согласование возможных условий мирового урегулирования. Если соглашения не достигнуто, то правительство обязано представить свое мнение относительно обстоятельств, указанных в заявлении, в течение дополнительных 12 недель.

Европейский суд обратился к правительству Грузии с вопросами по предполагаемому нарушению, в частности, находится ли истец - религиозная организация в таком же положении с финансовой стороны, как Грузинская православная церковь; подвергалась ли она отличающемуся обращению и какова была "легитимная цель и разумное обоснование".

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