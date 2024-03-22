22 марта 2024, 06:01

Власти пообещали выплаты трем пострадавшим при взрыве в Элисте

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По 500 тысяч рублей выплатят в качестве единовременной материальной помощи троим пострадавшим в результате двух взрывов, организованных в феврале жителем Элисты. 

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля в Элисте местный житель, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, подорвал взрывное устройство во время конфликта с сотрудником центра по оказанию психологической помощи, расположенного в жилом доме по улице Клыкова. Мужчина погиб, еще два человека (сотрудник центра и его родственник)  были госпитализированы. Жильцов дома эвакуировали в пункт временного размещения в здании школы. По словам соседей, погибший Сергей Данилов вел уединенный образ жизни.

В ночь на 11 февраля еще один взрыв произошел в доме, где жил погибший. При взрыве пострадали три сотрудника Росгвардии, которые искали там взрывоопасные предметы. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов (317 УК России).

Глава Калмыкии Бату Хасиков распорядился выплатить материальную помощь троим жителям Элисты, которые получили тяжелые ранения при взрывах 10 и 11 февраля. В указе главы региона отмечается, что каждый из этих троих пострадавших получит по 500 тысяч рублей.

Единовременные выплаты в качестве материальной поддержки получат психолог Намджил Яманова и ее муж Герман, а также один их троих сотрудников Росгвардии, передал со ссылкой на пресс-службу Хасикова ТАСС.

Супруги Ямановы, лечившиеся в республиканской больнице, уже выписаны, а пострадавший силовик остается на лечении в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии в Подмосковье.

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Примечание:

"Житель Краснодара задержан по подозрению в попытке подрыва машины родственника", "Врачи сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в Элисте", "Telegram-каналы сообщили о падении беспилотника в Калмыкии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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