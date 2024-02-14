Соседи назвали уединенным образ жизни погибшего при взрыве в Элисте

14 февраля 2024, 07:54

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Жильцы подъезда дома в Элисте, где местный житель Сергей Данилов подорвал взрывное устройство, остаются в пункте временного размещения. Данилов вел уединенный образ жизни, рассказали его соседи и подвергли сомнению озвученные в соцсетях версии о том, что он привез взрывчатку из зоны военной операции.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля в Элисте местный житель, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, подорвал взрывное устройство во время конфликта с сотрудником центра по оказанию психологической помощи, расположенного в жилом доме по улице Клыкова. Мужчина погиб, еще два человека (сотрудник центра и его родственник) были госпитализированы. Жильцы дома были эвакуированы в пункт временного размещения в здании школы.

В ночь на 11 февраля еще один взрыв произошел в доме, в котором проживал погибший. При взрыве пострадали три сотрудника Росгвардии, которые искали там взрывоопасные предметы. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "Покушение на сотрудника правоохранительного органа".

Жильцы дома на улице Клыкова до сих пор не вернулись в квартиры



В доме на улице Клыкова, где произошел взрыв, три подъезда. В двух подъездах люди по-прежнему живут, а средний, где был взрыв, эвакуирован, рассказала 13 февраля корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница, которая отказалась представиться.

По ее словам, в первый вечер, 10 февраля, эвакуировали всех жильцов из всех трёх подъездов. "Хотя я взрыв не услышала даже. Только окно стояло приоткрытым, а тут вдруг открылось само полностью. Мы только через полчаса увидели в окно, что что-то произошло. И [нас] начали всех эвакуировать. Газ отключили, воду. У нас есть, где остановиться, мы на машину сели и уехали. А здесь стоял автобус ещё, в какую-то школу должны были везти (людей)", - сказала женщина.

Она сообщила, что утром 11 февраля её дочь приехала к дому, но там шла проверка газа и другие проверки, и вернуться домой удалось днем 11 февраля, но не жильцам второго подъезда.

"Вчера (12 февраля) МЧС России из Ростова приезжали, у нас экспертизу сделали - всё нормально, а их (2-й подъезд) не пускают", - сказала жительница Элисты.

По её словам, 12 февраля около 2-го подъезда было небольшое собрание жильцов, она это видела, когда пошла вечером в магазин. "Человек 20 было, они что-то обсуждали. Я прислушалась и так поняла, что началась неделя рабочая, людям надо на работу, детям в школу, а у них вещи все там", - сообщила женщина, добавив, что не знает, где сейчас находятся жильцы 2-го подъезда.

Корреспондент "Кавказского узла" провела примерно час около дома на улице Клыкова, но из 1-го или 3-го подъезда больше никто не выходил. А напротив 2-го подъезда стояли двое полицейских, которые пояснили корреспонденту "Кавказского узла", что их задача - следить, чтоб в подъезд никто не входил, ни жильцы, ни посторонние.

Соседи рассказали об образе жизни погибшего

Погибший 10 февраля Сергей Данилов вёл уединённый образ жизни, но впечатления сумасшедшего не производил, рассказали жильцы соседних домов по улице Родниковой корреспонденту "Кавказского узла".

"Я его толком не знал, он молодой был, 29 лет. Ходил всё время туда-сюда. Быстро пробежит, как будто спешил куда-то все время, голову опустит - и побежал, ни "Здравствуйте", ни " До свидания". Лет 10-15 они жили тут. Он жил с матерью, но она в 2019 году умерла", - рассказал пожилой сосед по имени Владимир, давно проживающий на Родниковой.

О том, что Данилов якобы состоял на учёте в психдиспансере, Владимир не знал. "Это мне сейчас сказали. Много что говорят. Уже слухи пошли, что якобы он оттуда (с СВО) приехал, привёз (взрывные устройства или их компоненты. - Прим. "Кавказского узла")", - сказал он.

По мнению мужчины, Данилов казался странным. "Но я думал, что это от того, что он один живёт, мать потерял… Сколько лет прожил - он никому плохого не делал, никогда никаких конфликтов у него ни с кем не было. Я даже от него такого не ожидал", - добавил Владимир.

В ночь с 10 на 11 февраля им предлагали эвакуацию, рассказал он. "Я сам не слышал, мне жена и сын говорили, что был какой-то хлопок. И они ночью к нам стали стучаться, чтобы мы все эвакуировались. А куда мы ночью?.. Детей отвезли к родственникам, а сами тут остались. И уже утром (11 февраля) к родным тоже поехали. Пересидели день, а потом вернулись", - рассказал он.

Кирпичный дом, в котором жил Данилов, - большой и добротный с виду, расположен в тупичке на 8-9 дворов. 13 февраля он был огорожен лентой и охранялся полицейскими на двух машинах. Увидев признаки фотосъёмки, двое полицейских подошли к корреспонденту "Кавказского узла" и заявили, что снимать дом запрещено. Полицейские сообщили, что находятся там, чтобы "никакие журналисты или блогеры" дом не сфотографировали. При этом в доме как будто ничего не происходило: за час, который корреспондент "Кавказского узла" провела в тупичке на улице Родниковой, из него никто не вышел, и в дом никто не заходил.

По словам Владимира, из тупичка после взрыва эвакуировали всех людей. "Всех эвакуировали! Там даже женщина живёт, в углу (тупичка), она плохо ходит. Скорая приехала, на носилки её - и до дочери. Но вчера (12 февраля) открыли (въезд) - и её назад. Уже все вернулись", - рассказал он.

Другой сосед, молодой мужчина по имени Сергей, сообщил, что живёт на Родниковой полтора года, но за это время ни разу не видел Данилова. "Я постоянно хожу тут, но его ни разу не видел. Фото увидел уже в интернете, после того, как всё произошло. Один раз только машина (около дома) стояла, приезжал к нему, может, кто-то. А так я даже сначала думал, что там никто не живёт", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по словам Сергея, в целом соседское комьюнити в тупичке довольно слаженное, остальные соседи общаются. "Председательница улицы в том году приходила - траву (около забора) просила вырвать. Раз пришла, второй. Я говорю: "А что, у меня тут маленькая, а него там, у того дома, по пояс трава? А она говорит: "Да он такой, мы к нему не подходим, с ним никто не общается", - рассказал он.

Слова соседа об уединенном образе жизни Данилова подтвердила и местная жительница Наталья. "Мы знали, что его зовут Сергей, и где он живёт, и всё", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, о том, что Данилов состоял на учёте, она и её супруг узнали только из новостей. "Просто он ни с кем не общался. Здоровался - и всё. Обычный парень, но было видно, что он какой-то закомплексованный, голову вниз всегда [склонял]. Но чтоб он там шизик был или дурачок - такого не было. Внешне был обычный мальчик, хотя близко я его не знала", - рассказала она.

Наталья отметила, что ее дочь в школьные годы общалась с Даниловым и считала его очень умным. "Она говорила тогда: "Серёга такой умный, он столько всего знает! Физика, химия!". Но это они мелкие были. Что-то он дома мастерил, как взрослый, и это её восхищало", - сказала женщина.

Версию о том, что Данилов мог участвовать в СВО, Наталья восприняла скептически. По ее словам, Сергей не служил в армии, но причины этого ей неизвестны.

Мать Данилова тоже вела довольно обособленный образ жизни, рассказала женщина. К ним приезжал раньше дедушка - отец матери, но он умер, потом мать тоже умерла. "Сложно сказать (что произошло). На данный момент я думаю, что у него был какой-то комплекс. Вот он ходил всё время с этой головой опущенной. А тут он ещё и один остался. Человек не должен же быть один, а он ни с кем не общался, и друзей у него, кажется, не было. Он тихо жил - и всё время один, сам выйдет, в магазин сходит, сам вернётся", - сказала она.

В ночь на 11 февраля Наталья не услышала взрыва. "Я спала, услышала, только когда они начали стучать и выпроваживать из дома", - сказала она. По словам женщины, сначала они вышли из дома, но когда увидели, что машины полиции и скорой разъехались, то вернулись обратно. "Когда машины разъехались, мы поняли, что ничего уже делать не будут сейчас, и вернулись в дом, под утро. А утром встали и часов в 10 нас опять стали выпроваживать. Сказали, что может быть взрыв опять, и мы уехали. А вечером (11 февраля) вернулись. Но это потому, что мы в соседнем переулке, пустили. А их (из тупичка) не пустили, они только вчера вечером (12 февраля) домой зашли. Тут всё было оцеплено, никого не пускали", - сказала она.

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