22 марта 2024, 03:04

Продлен арест обвиняемому в нападении на "вагнеровца" в Батайске

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Ленинский райсуд Ростова-на-Дону продлил до начала мая срок ареста Азару Гусейнову, обвиненному в покушении на жизнь бойца ЧВК "Вагнер" после уличной ссоры в Батайске. 

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 4 сентября несколько неизвестных избили, а затем расстреляли из травматического оружия бойца ЧВК "Вагнер", который вернулся из зоны боевых действий на Украине и вскоре планировал отправиться туда вновь. 8 сентября губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитался о задержании главного подозреваемого - гражданина другой страны, который, по версии следствия, получил поддержку от своих земляков во время конфликта.

Срок меры пресечения Азару Гусейнову, обвиняемому в покушении на бойца ЧВК, продлен на полтора месяца, мужчина останется под стражей как минимум до 3 мая, сообщило 21 марта издание DonDay. 

Следственные органы, возбудившие уголовное дело сразу после инцидента в Батайске, квалифицировали действия обвиняемого как покушении на убийство. По этой статье Гусейнову может грозить до 11 лет заключения. Согласно версии следствия, именно он "в упор" стрелял из травматического пистолета в "вагнеровца", отмечает издание Rostov.ru

О задержании других подозреваемых по этому делу следственные органы не сообщали. Комментариями Азара Гусейнова или его адвоката относительно версии обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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