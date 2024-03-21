Житель Ростовской области арестован за хулиганство на избирательном участке

21 марта 2024, 14:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель села Самарское Азовского района Юрий Ищенко, подозреваемый по уголовному делу об испорченных бюллетенях, помещен под административный арест на двое суток за мелкое хулиганство на избирательном участке.

Как сообщал "Кавказский узел", житель Азовского района, 1962 года рождения, на одном из избирательных участков, вылил жидкость зеленого цвета в урну для бюллетеней. Следком отчитался о задержании мужчины, начато расследование уголовного дела о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (статья 141 УК РФ).

Попытки испортить бюллетени стали проявлением протестных настроений, уверен политолог Сергей Жаворонков. Участники инцидентов стали жертвами запугивания и мошенничества, возразил юрист Михаил Беньяш*.

Азовский городской суд рассмотрел дело по административной статье о мелком хулиганстве в отношении 62-летнего местного жителя Юрия Ищенко, который во время выборов президента России вылил зелёнку в урну для голосования, сообщило сегодня издание 1 rnd со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Как указано в сообщении, 15 марта в селе Самарское на избирательном участке № 120 в 11.15 мск Ищенко зашёл на участок. По версии силовиков, он "выражался нецензурной бранью, чем нарушил общественный порядок, оказал неповиновение сотрудникам полиции, на замечания сотрудников полиции не реагировал, отталкивал их". Ищенко на заседании суда признал вину, он помещен под административный арест на двое суток. вания.

Как следует из информации на сайте Азовского городского суда, дело против Ищенко было рассмотрено 17 марта. На сайте суда указано, что вынесено постановление о назначении административного наказания, текст постановления к 14.50 мск не опубликован.

Статья 141 УК РФ в зависимости от части предусматривает наказание от штрафа в 80 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы. Наказание в виде лишения свободы предусмотрено частью 2 этой статьи - если определяемые статьей действия "соединены с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения, совершены лицом с использованием своего служебного положения или группой лиц по предварительному сговору".

Помимо инцидента в Ростовской области, в регионах СКФО и ЮФО 15 марта произошли по меньшей мере четыре аналогичных случая. Так,15 марта на одном из участков Малокарачаевского района местная жительница вылила в урну с бюллетенями красящее вещество. Следствие сообщило о задержании подозреваемой и расследовании дела о препятствовании осуществлению избирательных прав. Суд арестовал подозреваемую.

В Моздоке молодая женщина залила йодом списки избирателей. Инцидент не повлиял на процесс голосования, а испорчен оказался лишь угол списка, сообщили в избиркоме. Жительница Моздока пыталась вылить жидкость на бюллетени, но в итоге испортила список избирателей и была задержана, сообщили в полиции.

На избирательном участке в Сочи местная жительница также вылила красящее вещество в урну с бюллетенями. Суд отправил 62-летнюю женщину под домашний арест до 15 мая.

Избирком Волгоградской области сообщил, что жительница Волжского вылила зеленку в урну для бюллетеней на избирательном участке №1131. Все эти бюллетени могут быть использованы при подсчете голосов, поскольку отметки избирателей "различимы и не вызывают сомнений", заявили в избиркоме. Силовики задержали подозреваемую, дело расследуется по статье о препятствовании осуществлению избирательных прав, сообщил Следком.

15 марта на брифинге в информационном центре ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова назвала подонками тех, кто заливает избирательные урны, сообщил в тот же день ТАСС. "Послушайте внимательно, для всех. Это 141-я статья Уголовного кодекса, воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссий, до пяти лет. Специально для всех подонков, которые готовы из-за этих сребреников уничтожить голоса людей, которые пришли, проголосовали", - привело ее слова агентство.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата". Материалы о ходе голосования на выборах президента России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.