19 марта 2024, 21:10

Жительница Сочи помещена под домашний арест по делу о порче бюллетеней

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Суд в Сочи отправил под домашний арест до 15 мая 62-летнюю женщину, которая обвиняется в попытке испортить бюллетени красящим веществом.

Как писал "Кавказский узел", на избирательном участке в Сочи 15 марта местная жительница вылила красящее вещество в урну с бюллетенями. Она задержана по уголовному делу о препятствовании осуществлению избирательных прав.

Попытки испортить бюллетени стали проявлением протестных настроений, уверен политолог Сергей Жаворонков. Участники инцидентов стали жертвами запугивания и мошенничества, возразил юрист Михаил Беньяш*.

Суд в Сочи поместил под домашний арест жительницу Сочи, которую обвиняют в том, что она залила урну с бюллетенями красящим веществом, сообщила сегодня   объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, то есть до 15 мая 2024 года", - процитировало сообщение пресс-службы ТАСС.

Женщине 62 года, ранее к ответственности она не привлекалась, сообщили агентству в прокуратуре Краснодарского края.

15 марта на брифинге в информационном центре ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова назвала подонками тех, кто заливает избирательные урны, сообщило в тот же день ТАСС. "Послушайте внимательно, для всех. Это 141-я статья Уголовного кодекса, воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссий, до пяти лет. Специально для всех подонков, которые готовы из-за этих сребреников уничтожить голоса людей, которые пришли, проголосовали", - привело ее слова агентство.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата". Материалы о ходе голосования на выборах президента России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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Примечание:

"Руслан Хубаев оштрафован на 67 тысяч", "Активисты назвали катастрофической ситуацию с нарушениями при голосовании на юге России", "Члены избиркомов в Сочи назвали завышенными данные о явке на выборах".

Автор: "Кавказский узел"

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19 марта 2024, 21:34

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