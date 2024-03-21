Минприроды Дагестана потребовало ликвидировать незаконную свалку у села Заната

21 марта 2024, 13:12

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Около села Заната Шамильского района обнаружена стихийная свалка, местным властям предписано ее устранить, отчиталось Минприроды Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", в Дагестане стоит остро проблема с несанкционированными свалками. В частности, одна из таких свалок расположена в местности Черкес-Кутан под Махачкалой. Ранее Росприроднадзор потребовал от прокуратуры привлечь к ответственности сотрудников Минимущества Дагестана, поскольку эта свалка, по данным ведомства, нанесла урон экологии на более чем 20 миллиардов рублей.

Сотрудники Минприроды Дагестана обнаружили несанкционированную свалка площадью 600 квадратных метров около села Заната Шамильского района, сообщило министерство.

Свалка не имеет ограды из-за чего на ней оказываются домашние животные. Сотрудники министерства составили акт обследования и вынесли администрации района предостережение о недопустимости нарушения закона, регулирующего обращение с отходами. "Предписано устранить свалку в указанные сроки", – привело 20 марта издание "Мирмол" сообщение министерства.

Напомним, в декабре 2021 года пожар на мусорном полигоне в пригороде Махачкалы на территории Карабудахкентского района Дагестана привел к тому, что дома жителей ближайших населенных пунктов были окутаны дымом. В основном от него страдают жители поселков Новый Хушет, Новый Параул, Талги, а также села Агачаул Карабудахкентского района. Убрать мусорную свалку, на которой регулярно происходят пожары, требовали и жители поселка Талги.

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