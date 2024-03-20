Дело об уклонении от призыва жителем дагестанского села дошло до суда

20 марта 2024, 15:27

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Житель села Бацада Гунибского района обвинен в уклонении от военной службы, дело передано в суд, сообщило следствие.

Житель села Бацада Гунибского района обвинен в уклонении от военной службы, дело передано в суд, сообщило следствие.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя села Бацада, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу (часть 1 статьи 328 УК РФ, предусматривает до двух лет лишения свободы), сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану.



По данным следствия, обвиняемый, подлежащий призыву на военную службу, без законных оснований для освобождения в течении 2023 года умышленно не являлся по врученным повесткам в военный комиссариат. Расследование уголовного дела завершено, оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

"Кавказский узел" также сообщал, что суд приговорил к шести годам заключения военнослужащего-контрактника из Дагестана Нурислама Магомедова, признав его виновным в самовольном оставлении части. Магомедов попытался обжаловать приговор, но Южный окружной военный суд оставил его в силе.

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