Контрактник из Дагестана осужден за уклонение от службы

17 декабря 2023, 13:29

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Суд приговорил к шести годам заключения военнослужащего-контрактника из Дагестана Нурислама Магомедова, признав его виновным в самовольном оставлении части.

По версии следствия, военнослужащий-контрактник Нурислам Магомедов из Дагестана самовольно покинул воинскую часть, в которой проходил службу, и уехал домой.

Позже Магомедов сам явился в военкомат Левашинского и Гергебельского районов. Позже он повторно оставил место службы, а затем опять пришел сам в военный следственный отдел, передали сегодня "Кавказ. Реалии"*.

Суд приговорил Магомедова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

В карточке дела на сайте Южного окружного военного суда указано, что Нурислам Магомедов попытался обжаловать приговор, однако суд оставил его в силе.

"Кавказский узел" также писал, что 10 декабря стало известно, что апелляционная инстанция отказалась смягчить наказание мобилизованному из Дагестана Ширвани Казимагомедову, которого суд в Грозном приговорил к пяти годам колонии за побег из воинской части.

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