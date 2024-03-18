Свидетели по делу о смерти Джабиева рассказали о задержании Цховребова

18 марта 2024, 19:02

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Члены группы захвата дали показания в Цхинвальском горсуде по делу о смерти Инала Джабиева. Они сообщили, что после задержания Николая Цховребова не видели, чтобы милиционеры применяли к нему насилие.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта опрошенные в Цхинвальском горсуде силовики заявили, что в отделе милиции у Инала Джабиева и Николая Цховребова не было следов насилия. Сотрудник Генпрокуратуры сообщил суду о многочисленных синяках на теле Джабиева, которое он фотографировал в морге.

Дело о смерти Джабиева было передано в суд в октябре 2023 года. На первых заседаниях были зачитаны обвинительные заключения сотрудникам милиции Джумберу Бибилову, Марату Хугаеву, Андрею Джиоеву, Ацамазу Наниеву, Ирбегу Сланову, Сергею Козонову, Зауру Гогичаеву и Алану Багаеву. Сторона защиты не признает ни одной статьи обвинения, заявили адвокаты. 22 января депутаты парламента от "Единой Осетии" попросили освободить пятерых подсудимых из-под стражи "под поручительство авторитетных граждан Южной Осетии". Это вмешательство в процесс возмутило вдову Джабиева Оксану Сотиеву.

Сегодня в Цхинвальском горсуде в начале заседания по делу о смерти Джабиева судья Оксана Кокоева сообщила, что несколько раз прокуратура предоставляла в суд ответы на запросы суда, содержание которых не отражало сути запроса. Поэтому суду пришлось протокольно обязать прокуратуру предоставить в суд ответы с информационно-координационного центра МВД РЮО и заверенные копии до следственной проверки. Поскольку этот запрос суда оставался без должного внимания, суду пришлось направить напоминание в адрес прокуратуры. Были представлены копии ответа от ИКЦ МВД Южной Осетии и России, передал корреспондент "Кавказского узла".

"В судебном заседании от 11 марта прокурор Вильям Бестаев представил суду копию запроса начальника следственного управления от 18 декабря 2023 года, из которого усматривается, что должностное лицо вверенного вам ведомства просило оказать содействие в получении информации в связи с коллективным обращением обвиняемых по уголовному делу в отношении Дзагоевой Зарины (судмедэксперт). Генеральной прокуратурой представлен ряд материалов, который указан в перечне, и сопроводительное письмо. С этими материалами стороны смогут ознакомиться после судебного заседания. Скажу только одно, данные материалы получены генеральной прокуратурой задолго до судебного запроса и находились в распоряжении генеральной прокуратуры. Данный ответ, к сожалению, подтверждает доводы подсудимых о том, что материалы в прокуратуре находились, в том числе и ответ должностного лица Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки о том, что выдача лицензии на образовательную деятельность в отношении организации ООО «Хорзгрупп» не производилась", - пояснила судья.

В суд были доставлены все подсудимые, кроме Андрея Джиоева, который, согласно предоставленной адвокатами справке, был госпитализирован. Адвокаты подсудимого не уточнили, какой диагноз у Джиоева.

Суд провел перекрестный допрос стороной защиты обвиняемых экс-начальника ГОВД Урузмага Маргиева и следователя Генпрокуратуры Олега Техова. Так, Урузмаг Маргиев утверждал в суде, что 27 августа 2020 года ему доложили, что следователь Техов пришел к Джабиеву в 20.00 27 августа и ушел в начале первого ночи 28 августа.

Олег Техов в свою очередь рассказал, что пришел к Джабиеву в 20.00 вечера и ушел спустя 15 минут. При этом адвокат Баззаев уточнил у Оксаны Сотиевой, звонил ли ей следователь Техов вечером 27 августа.

"Да, мне звонил Техов. Мы говорили, я слышала в трубке голос Инала. Звонил мне Техов после 8 вечера, но точно не вспомню", - сказала Оксана Сотиева. Адвокат уточнил, что в протоколе допроса Сотиевой значится время 21.50. Сотиева не стала отрицать это, сославшись на то, что не помнит.

Свидетель Дзамболат Тигиев, сотрудник ОМОН и член группы захвата, рассказал, что рано утром 23 августа их собрали на работе. "Экс-генпрокурор Джагаев провел нам инструктаж, как себя вести, нам сказали быть осторожными, так как может быть вооруженное сопротивление. Мы прибыли, поднялись в квартиру к Цховребову Николаю, я его знал давно, мы вместе тренировались. Поэтому задержание не проходило по всей строгости. Мы зашли, даже с ребенком поиграли, чтобы тот не испугался, спокойно поговорили с ним, забрали Цховребова. Николай попросил у руководителя нашей группы телефон, чтобы позвонить. Ему дали телефон. После чего приехал Герсик Кулумбегов, и принес телефон, который вроде как нужен был следствию", - рассказал Тигиев.

По словам Тигиева, при нем никто не применял силы к Цховребову и Кулумбегову, после чего наряд СОБРа забрал Кулумбегова. Свидетель сообщил, что из обвиняемых сотрудников Криминальной милиции никого не видел в те дни, в период с 23 по 28 августа.

Еще один спецназовец Давид Медоев рассказал суду, что 23 августа был сбор во дворе Генпрокуратуры с инстуктажем по захвату подозреваемых в совершении покушения на министра внутренних дел. "Нам сказали, что мы едем в район БАМа на задержание к Цховребову. Мы приехали, там уже сотрудники розыска проводили свою работу. Мы тоже там побыли, потом мы сопроводили Цховребова в наркодиспансер, на освидетельствование", - сообщил свидетель.

В ответ на вопросы стороны защиты он рассказал, что никто к задержанным не применял силы.

Сын бывшего замминистра внутренних дел Ибрагим Пухаев также был вызван в суд. В 2020 году он был сотрудником ОМОН. Свидетель не смог дать суду развернутую информацию, кроме той, что в задержании Цховребова не принимал участия, просто стоял в оцеплении. А из спецсредств на Цховребове были только наручники.

Еще один свидетель Зелим Джагаев, который также был в группе захвата ОМОН вместе с Дзамболатом Тигиевым, подтвердил, что никто физической силы к задержанным при нем не применял.

Часть приглашенных свидетелей на сегодняшнее заседание не явилась. Судья пояснила, что уже допрошены почти 74 свидетеля стороны обвинения. "У стороны обвинения по списку еще около 15 свидетелей. Это максимум на два судебных заседания", - пояснила она. Следующее судебное заседание назначено на 25 марта.

Напомним, 17 августа 2020 года в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел Игорь Наниев, никто не пострадал. Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на Наниева. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей в виде компенсации за моральный ущерб его родным.

Смерть Инала Джабиева вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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