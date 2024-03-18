Бомба найдена в доме жителя Сунжи

18 марта 2024, 17:37

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Силовики обезвредили взрывное устройство, найденное в доме, где жил участник нападения на пост ДПС в Кантышево, сообщила мэрия Сунжи.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта стало известно, что силовики обнаружили самодельную бомбу в доме жителя станицы Троицкой, который, по их версии, связан с боевиками, убитыми в ходе контртеррористической операции в Карабулаке.

3 марта силовики убили шестерых предполагаемых боевиков в ходе контртеррористической операции (КТО) в Карабулаке. 5 марта источники сообщили, что были убиты Амирхан Гуражев, Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. Позже эти же имена опубликовали официальные информагентства и издания. Следствие считает, что все шестеро были сторонниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" и причастны к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

При обследовании домовладения по улице Чеченской в Сунже, где ранее проживал один из участников нападения на пост силовиков в селе Кантышево Назрановского района, силовики нашли взрывное устройство, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Сунжи.

"В целях безопасности было принято решение взрывное устройство уничтожить на месте. В ходе проведения мероприятий никто не пострадал", - говорится в публикации.

Напомним, в ночь на 28 марта 2023 года при обстреле поста ДПС "Волга-14" у села Кантышево, на границе Ингушетии и Северной Осетии, были ранены двое полицейских, а нападавшим удалось скрыться. После инцидента были объявлены в розыск шесть жителей Ингушетии. Был введен режим контртеррористической операции, но участникам подполья еще два раза удалось уйти от силовиков, а силовики при этом оба раза понесли потери.

После нападения 28 марта 2023 года на пост ДПС "Волга 24" разыскиваемые неоднократно вступали в перестрелки с силовиками и им удавалось скрыться от правоохранителей – 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте. В ходе боя в Зязиков-Юрте были убиты трое и ранены восемь силовиков, что стало наибольшими за день потерями силовиков с августа 2012 года. "Кавказский узел" подготовил справку "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года" о том, как развивались эти события.

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