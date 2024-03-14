Полицейский арестован по делу о смерти Курбана Далгатова

14 марта 2024, 19:09

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Бывший оперуполномоченный полиции Тимур Гугаев арестован до 21 апреля по делу о смерти махачкалинца Курбана Далгатова, сообщила глава пресс-службы Верховного суда Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 13 марта источники сообщили о задержании подозреваемого по делу о смерти Далгатова по фамилии Гугаев. Ранее, 22 февраля, следствие проинформировало о 13 обвиняемых по делу о смерти Далгатова. 11 марта стало известно, о задержании бывшего замначальника отдела угрозыска Советского райотдела полиции Махачкалы Арсена Абдулкадирова, 13 марта он был арестован.

Курбан Далгатов умер 20 января 2023 года после того, как был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы. Родственники заявили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу бывшего оперуполномоченного полиции Тимура Гугаева по делу о смерти махачкалинца Курбана Далгатова, сообщил" "Интерфакс" со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и девять суток, то есть до 21 апреля 2024 года", - приводятся в публикации ее слова.

Напомним, 15 января Советский райсуд Махачкалы отправил под домашний арест двух сотрудников полиции, задержанных по делу о смерти Курбана Далгатова, - Муслима Керимова и Магомедшапи Магомедшапиева. Суд при избрании меры пресечения учел, что у одного из них на иждивении находятся родители-инвалиды, а другой участвовал в боевых действиях.

На следующий день суд отправил под домашний арест еще одного оперуполномоченного отдела полиции по Советскому району. При этом 3 февраля стало известно, что отменено решение о домашнем аресте Муслима Керимова.

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