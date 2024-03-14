Четверо жителей Кубани получили сроки по делу об экстремистском сообществе

14 марта 2024, 04:44

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Темрюкский районный суд вынес приговор четверым местным жителям, создавшим националистическую группу "Община" по мотивам ненависти к жителям Северного Кавказа.

Материалы для уголовного дела "Общины" собирали сотрудники управления ФСБ на Кубани.

Согласно версии следствия и суда, группу создали Александр Марахин и Михаил Наумов. Их знакомые Иван Богатырев и Руслан Кальницкий, разделяя "идеи славянского национализма", примкнули к группе.

Как установил суд, Марахин и Наумов организовали "Общину" в сентябре 2019 года. Придерживаясь правоэкстремистских взглядов, они планировали преступления против жителей республик Северного Кавказа по мотивам национальной ненависти, сообщила 13 марта Объединенная пресс-служба судов Кубани.

"Подсудимые проводили встречи, на которых обсуждали и планировали нападения, поджоги автомобилей и торговых объектов. Чтобы приобрести бронежилеты, каски и оружие для совершения преступлений, участники сообщества ежемесячно собирали денежные средства с минимальным взносом 500 рублей с человека. С членами сообщества регулярно проводились занятия по физической подготовке", - говорится в сообщении официального Telegram-канала судов Кубани.

"Община", согласно сообщению, просуществовала до декабря 2019 года, тогда она попала в поле зрения силовиков. В публикации не уточняется, успели ли участники группировки осуществить какие-либо из планировавшихся нападений.

Вину в суде "признали не все" подсудимые, отмечает ОПС Кубани, не уточняя, кто именно из подсудимых отказался считать себя виновным. Суд признал виновными всех четверых, приняв во внимание совокупность доказательств по делу.

Марахин и Наумов по статье об организации экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК России, предусматривает от шести до десяти лет лишения свободы) получили 6 и 6,5 лет колонии общего режима соответственно, обоих арестовали в зале суда.

Кальницкому и Богатыреву по статье об участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК России, максимальное наказание - от двух до шести лет заключения) назначили наказание в виде принудительных и исправительных работ на срок 2 и 1,5 года.

Всем осужденным запрещено заниматься деятельностью, связанной с организацией и руководством общественными объединениями, отмечается в сообщении. "Кавказский узел" пока не располагает комментариями осужденных либо их адвокатов относительно приговора суда и планов обжалования.

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