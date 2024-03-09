Водопровод отремонтирован в Тырныаузе после жалоб жителей

09 марта 2024, 14:48

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Специалисты устранили последствия прорыва водопровода в Тырныаузе после жалоб горожан на отсутствие водоснабжения.

Как писал "Кавказский узел", на Эльбрусском проспекте в Тырныаузе устранено подтопление дороги и возобновлена подача воды в дома после жалоб жителей на подтопление и отсутствие водоснабжения, сообщил 3 марта Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии.

Центр управления регионом Кабардино-Балкарии обрабатывает обращения местных жителей, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент". В 2023 году более 30 тысяч обращений поступило от жителей республики, в основном они жаловались на работу структур ЖКХ, соцзащиты и состояние дорог, а больше всего жалоб поступило из Нальчика и Прохладного, отчиталось 3 января ведомство.

Жители Тырныауза пожаловались в соцсетях на отсутствие водоснабжения в микрорайоне «Камук», сообщил сегодня в своем телеграм-канале ЦУР Кабардино-Балкарии.

"У нас, по улице Мира, сначала напор стал слабым, теперь совсем пропала вода. Пришлите нам специалистов, пожалуйста", – приводится в публикации просьба местной жительницы. Когда и в каких соцсетях были размещены обращения, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию Эльбрусского района. "Специалистами с привлечением спецтехники устранены прорывы, приведшие к отсутствию водоснабжения. Проведены сварочные работы. В настоящее время водоснабжение восстановлено и осуществляется в штатном режиме. Подача воды восстановлена для порядка 150 абонентов, в том числе и для ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского района", - отчиталось ведомство.

Напомним, на проблемы с водоснабжением жаловались жители и других населенных пунктов Кабардино-Балкарии. Так, в апреле 2023 года пользователи соцсети, комментируя отчет властей о ремонте водозабора и дренажа в селе Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

Жители села Жемтала в феврале 2023 года пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах. Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб.

В январе 2022 года правительство Кабардино-Балкарии заявило, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построено и реконструировано более 50 объектов водоснабжения. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, заявили тогда пользователи соцсети.

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