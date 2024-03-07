Юристы в Ереване усомнились в возможности депортации Султанбеговой

07 марта 2024, 21:57

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Риск быть депортированной из Армении в Россию для активистки Алипат Султанбеговой практически сведен к нулю, максимум ей грозит штраф за нарушение миграционного законодательства Армении, указали ереванские юристы.

Как сообщал "Кавказский узел", консульство России в Гюмри отказало журналистке из Краснодара Алипат Султанбеговой в оформлении загранпаспорта, сославшись на запрет ее выезда из России, связанный с уголовным делом о дискредитации армии.

Краснодарская журналистка Алипат Султанбегова в мае 2023 года уехала в Армению после того, как получила уведомление о возбуждении в отношении нее уголовного дела о дискредитации военных. 25 мая того же года, уже после отъезда Султанбеговой, следователь избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде. В апреле 2023 года силовики дважды задерживали Султанбегову. Поводом для составления протокола по статье о дискредитации российских военных стала публикация Султанбеговой в Instagram*, где она разместила фотографии девочки с пацифистским рисунком в руках.

Алипат Султанбегова отметила, что у нее не было российского загранпаспорта, а только внутренний паспорт, по которому разрешен въезд в Армению. По ее словам, она оказалась «заперта» в Армении, и не может выехать [в третью страну].

"Я не подавала заявление на получение убежища или статуса беженца. Не знаю, буду ли подавать после отказа выдать загранпаспорт. Кроме меня, есть другие активисты, которым не выдали загранпаспорт. Живут они как-то", - заявила активистка корреспонденту "Кавказского узла".

Султанбегова не беспокоится, что ее депортируют из Армении. "Армения показала себя адекватной страной и не выдала ни одного российского активиста", - подчеркнула она.

Юрист-международник Ара Казарян отметил, что в случае нарушения миграционного законодательства может быть принято решение о депортации, которое, по его словам, можно обжаловать в суде. "Как и в случае с экстрадицией, суд учитывает риски политического преследования в случае депортации. Европейская конвенция по правам человека запрещает экстрадицию и депортацию, если есть угроза политического преследования. Это универсальный принцип в обоих случаях", - заявил юрист-международник корреспонденту "Кавказского узла".

Уроженец Грозного Салман Мукаев был вынужден бежать из Чечни после пыток: в феврале 2020 года силовики заставили его признаться в связях с мужчинами и подписать бумагу о сотрудничестве. Мукаев покинул Россию, при этом он был объявлен в розыск и опасался выдачи, об этом он заявил в декабре 2021 года. В августе 2022 года заявление о пытках Следком Чечни перенаправил в ведомство, на сотрудников которого и жаловался Мукаев. В мае 2023 года стало известно, что Мукаев оказался под угрозой депортации из Армении. Возвращение выходца из Чечни Салмана Мукаева в Россию угрожает его свободе и личной неприкосновенности, заключил административный суд Еревана, обязав миграционную службу предоставить ему убежище. Подробности дела Салмана Мукаева собраны в справке "Кавказского узла".

При этом административный штраф в размере 50 тысяч драмов за нарушение визового режима также придется оплатить, продолжил Казарян. "Если принимается решение о депортации, дается срок, чтобы покинуть страну. Дается право добровольного выбора страны, куда предпочитает выехать, если нет, то государство само выбирает страну принудительной депортации", - пояснил Казарян.

Полномочия российских пограничников регулирует договор об их статусе, подчеркнул юрист-международник. "Российские пограничники не имеют права задерживать. Это должны сделать армянские силовики. Российская юрисдикция распространяется на территории военной базы. Вне базы действуют армянские законы и какое-либо вмешательство противоправно", - сказал он.

В Армении не было практики принудительной депортации российских активистов, заявила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Ани Чатинян. По ее словам, правоохранительные органы не следят за истечением срока иностранных граждан. "Если срок безвизового пребывания превышен, штрафуют при выезде из страны. До этого никто никого не беспокоит", - отметила она.

При этом адвокат пояснила, что российские пограничники не уполномочены выдворять иностранцев без участия армянских властей. "Если человек находится в розыске, российские пограничники обязаны сдать его местным правоохранителям. Другого варианта нет. Кейс Сетракова был исключением, и то, его не задержали, а похитили. Процедуры экстрадиции не было. Россиянина ввезли из Армении незаконно", - подчеркнула Чатинян.

Напомним, Дмитрий Сетраков был мобилизован 24 сентября 2022 года, 22 апреля 2023 года он самовольно оставил часть и скрывался, однако 11 октября 2023 года сдался с повинной и находился в воинской части корпуса военной полиции. К правозащитникам он обратился в начале ноября, они помогли ему уехать в Армению. 7 декабря 2023 года его задержали в Гюмри. Правозащитники сообщили, что сотрудники российской военной полиции задержали Дмитрия за самовольное оставление части и поместили под арест на территории 102-й российской военной базы в Гюмри, отметив, что полномочиями лишать свободы наделены исключительно армянские правоохранительные структуры. 19 декабря 2023 года стало известно, что Сетраков вывезен в Россию и содержится в Ростове-на-Дону. Советник генпрокурора Армении сообщила, что ведомство не получало ходатайства о задержании, аресте и экстрадиции Дмитрия Сетракова в Россию. Правозащитники предположили, что он был незаконно вывезен при попустительстве армянских властей, фактически похищен. Премьер-министр Армении в интервью французской телекомпании также назвал случившееся с Сетраковым похищением.

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