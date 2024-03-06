06 марта 2024, 08:50

Российское консульство отказало Султанбеговой в оформлении загранпаспорта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Консульство России в Гюмри отказало журналистке из Краснодара Алипат Султанбеговой в оформлении загранпаспорта, сославшись на запрет ее выезда из России, связанный с уголовным делом о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", краснодарская журналистка Алипат Султанбегова в мае 2023 года уехала в Армению после того, как получила уведомление о возбуждении в отношении нее уголовного дела о дискредитации военных. 25 мая того же года, уже после отъезда Султанбеговой, следователь избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В апреле 2023 года силовики дважды задерживали Султанбегову. Поводом для составления протокола по статье о дискредитации российских военных стала публикация Султанбеговой в Instagram*, где она разместила фотографии девочки с пацифистским рисунком в руках.

Российское консульство в Гюмри отказалось оформить загранпаспорт Алипат Султанбеговой, назвав причиной "временное ограничение ее права на выезд из Российской Федерации", следует из фотокопии уведомления, которую Султанбегова опубликовала 5 марта в соцсети X.

"Ночью решила посмотреть, на какой стадии мой загран, увидела, что заявление отклонено. Сегодня позвонила в консульство, сказали «отправляем вам на почту уведомление»", - написала она.

В другом посте Алипат Султанбегова пояснила, что хотела сделать загранпаспорт, чтобы иметь возможность "выезжать, путешествовать". "В Армении мне нравится, я чувствую себя здесь в безопасности", - говорится в публикации.

Султанбегова рассказала, что из-за отсутствия загранпаспорта она не сможет покинуть территорию Армении и ей придется «постоянно оплачивать штрафы», поскольку граждане России могут находиться в Армении 180 дней подряд, а для продления срока необходимо оформить другие документы (например, вид на жительство) либо покинуть территорию страны и вернуться.

«Кроме меня, в Армении есть и другие люди, которым [российское консульство] отказывало в выдаче загранпаспортов. И ничего, все живут. Армения за все время не выдала ни одного политического активиста. У меня нет повода беспокоиться за свою безопасность", - приводит ее комментарий журналистский проект "Холод".

Напомним, в мае 2023 года у трех жителей Краснодара, общавшихся с Алипат Султанбеговой, силовики провели обыски и изъяли технику. По словам журналистки, всех троих сделали свидетелями по ее уголовному делу.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

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Автор: "Кавказский узел"

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