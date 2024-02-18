Грузинские активисты призвали власти защитить старинные храмы

18 февраля 2024, 17:48

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Властям Грузии следует уделить больше внимания защите старинных храмов от разрушения, заявили активисты "Комитета по культурному наследию".

Видеокадры поврежденных фресок в соборе святителя Николая Кинцхисского в монастыре Кинцвиси опубликовали сегодня телеканалы "Формула" и "Мтавари архи", передал корреспондент "Кавказского узла".

Согласно телесюжету, дождевая вода стекает по стенам храма, который датируется 13 веком, и уникальные фрески размываются. Стены монастыря настолько влажные, что старинная настенная роспись уже не видна. "В этом году вода просочилась в храм, и фрески были повреждены, а министерство культуры, конечно, молчит, и я не надеюсь, что оно что-то сделает", - сказал в телесюжете "Мтавари архи" грузинский искусствовед.

Факт проникновения воды и повреждения фресок не подтвердился после осмотра, заявило Национальное агентство по сохранению культурного наследия. "Специалисты ведомства проверили состояние храма, и факт проникновения воды и повреждения росписей не подтвердился. Это также было отвергнуто духовенством. Кроме того, квалифицированные специалисты сравнили фотографии, сделанные во время прошлогоднего мониторинга и опубликованные в социальных сетях, в результате чего было определено, что пятна идентичны в интерьере и изменений нет. Ведомство призывает всех воздерживаться от распространения непроверенной информации", - привел сообщение ведомства "Мтавари архи".

В свою очередь неправительственная организация "Комитет по культурному наследию" (Сакдриси) призвала правительство уделять больше внимания восстановлению и защите культурного наследия.

"К сожалению, указанной проблемой зачастую пренебрегают, а памятники культуры и природы приносятся в жертву интересам частного бизнеса или невнимательности и вандализму со стороны граждан. Многие памятники по всей стране нуждаются в реставрации и уходе. Соответственно, мы считаем, что на восстановление памятников культуры следует выделять как можно больше финансовых ресурсов и делать больше для развития этой области. Кроме того, считаем необходимым, что в случае повреждения памятников в соответствии с законом должна быть принята эффективная и своевременная реакция со стороны государства", заявила на своей странице в Facebook* организация, публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В частности, "информация распространяется в социальных сетях, где хорошо видна побелевшая настенная роспись в соборе Светицховели", заявила организация. "Пока не известна конкретная причина, вызвавшая изменение цвета уникальных фресок. До сих пор никаких разъяснений со стороны Национального агентства по охране культурного наследия Грузии не поступило. «Комитет Сакдриса» связался с несколькими реставраторами, которые утверждают, что проблема, вероятно, связана с намоканием стены, однако в то же время заявляют, что делать выводы без исследования на месте неправильно и указанный факт требует немедленного углубленного исследования", - говорится в публикации.

Светицховели - кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в городе Мцхета, который на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии. С 1994 года является памятником всемирного наследия.

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