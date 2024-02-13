Омбудсмен Грузии призвал отменить ограничение на получение ветеранами выплат

13 февраля 2024, 13:41

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Уполномоченный по правам человека Грузии Леван Иоселиани обратился в правительство страны с предложением отменить законодательное ограничение, согласно которому социальные выплаты ветеранам прекращаются, когда они начинают получать пенсию по достижении возраста.

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани направил сегодня обращение в правительство страны, в котором призвал власти изменить законодательство, оговаривающее правила получения социального пакета ветеранами при достижении ими пенсионного возраста. Омбудсмен предложил позволить ветеранам одновременно получить пенсию и социальное пособие, тогда как согласно действующему законодательству, выплата соцпакета ветеранам прекращается по достижении пенсионного возраста.

В обращении омбудсмена говорится, что, в целях социальной защиты, размер потребительной субсидии определен постановлением правительства Грузии №4 от 11 января 2007 года "О монетизации социальных пособий". Согласно одной из статей постановления, размер соцпомощи определен ежемесячной выплатой в размере 100 лари (около 38 долларов) для всех категорий ветеранов, при том, что ветераны вооруженных сил начинают ее получать при достижении пенсионного возраста.

"Роль ветеранов войны и вооруженных не оценима во вкладе в том виде, в котором существует наше государство на сегодняшний день. Определенные для них социальные гарантии – это национальная солидарность, также индикатор той жертвы, которую ветераны привели свое здоровье и рисковали жизнью для благополучия государства. Именно поэтому на государство возложена обязанность особой заботы и поощрения социально-экономической деятельности ветеранов", – сказано в обращении Левана Иоселиани к правительству, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Иоселиани призвал власти Грузии рассмотреть возможность изменения законодательства, чтобы ветераны, независимо от пенсионного возраста, получили бы возможность одновременно пользоваться как социальным пакетом, так и бытовой субсидией. Также право использования социального пакета не должно ограничиваться и после достижения пенсионного возраста, сказано в обращении.

По данным Агентства социального обслуживания Грузии, на ноябрь 2023 года потребительскими субсидиями пользуются: ветераны Второй мировой войны – 178 человек, ветераны боевых действий на территории других стран – 99 человек, ветераны в борьбе за территориальную целостность Грузии – 3 тысячи 136 человек, ветераны вооруженных сил – 183 человека.

Социальным пакетом пользуются: потребительскими субсидиями – ветераны Второй мировой войны (4 человека), ветераны боевых действий на территории других стран (843 человека), ветераны в борьбе за территориальную целостность Грузии (22 тысячи 442 человека), а также ветераны вооруженных сил (843 человека).

"Кавказский узел" также писал, что обещания властей Грузии заботиться о ветеранах иногда остаются только словами. В частности, в 2021 году ветеран Второй мировой войны Николай Чуянов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что живет в старом доме в центре Тбилиси без газа и без санузла. По его словам, чиновники вспоминают о нем только перед выборами и в канун 9 мая, обещают помочь, но дальше обещаний речь не идет. "Кавказский узел" подготовил видеосюжет на эту тему.

"Кавказский узел" на тематической странице "Мифы и правда о Победе" публикует материалы, связанные с участием уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне, а также о влиянии войны на жизнь жителей региона. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" представлен материал "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о 10 наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны.

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