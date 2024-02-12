Ингушетия оказалась в хвосте рейтинга регионов России по качеству жизни

12 февраля 2024, 01:43

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Предпоследнее место в рейтинге регионов России по качеству жизни заняла Ингушетия.

Как писал "Кавказский узел", в рейтинге регионов России по качеству жизни за 2022 год Краснодарский край занял пятое место, а Ингушетия стала предпоследней.

Рейтинг регионов России по качеству жизни опубликовало сегодня, 12 февраля РИА "Новости". Сделан он на основе данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников, для расчета итогового балла взяты 67 показателей, в том числе уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность, демографическая ситуация и прочие.

Среди регионов юга России выше всех находится Краснодарский край, который занял четвертое место с рейтинговым баллом 74,355.

Ростовская область находится на девятом месте рейтинга (64,844 балла), Адыгея - на 22 месте (60,137 балла), Ставропольский край - на 27 месте (58,868 балла), Волгоградская область - на 41 месте (54,039 балла), Астраханская область - на 58 месте (48,385 балла), Кабардино-Балкария - на 64 месте (46,081 балла), Северная Осетия - на 65 месте (46,078 балла), Дагестан - на 67 месте (45,680 балла), Чечня - на 68 месте (45,318 балла), Калмыкия - на 76 месте (41,711 балла), Карачаево-Черкесия - на 79 месте (38,080 балла).

Предпоследнее место рейтинга (84) заняла Ингушетия, получившая 33,261 рейтингового бала. Хуже ситуация только в Тыве, занявшей последнее место и набравшей 26,506 балла. На первом месте, как и ранее, Москва (83,640 балла).

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