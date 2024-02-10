Свалка мусора в Прохладном ликвидирована после жалоб горожан

10 февраля 2024, 15:35

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После жалоб жителей Прохладного ликвидирована стихийная свалка мусора в Новом переулке, отчитались власти. С начала года в городе убраны по меньшей мере пять несанкционированных свалок, на которые жаловались местные жители.

Как писал "Кавказский узел", Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии обрабатывает обращения местных жителей, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент". В 2023 году более 30 тысяч обращений поступило от жителей республики, в основном они жаловались на работу структур ЖКХ, соцзащиты и состояние дорог, а больше всего жалоб поступило из Нальчика и Прохладного, отчиталось 3 января ведомство.

ЦУР сообщил о ликвидации пятой с начала года свалки в Прохладном

Стихийная свалка мусора в Новом переулке устранена после того, как жители Прохладного пожаловались на нее в соцсетях, сообщил 9 февраля в своем телеграм-канале ЦУР Кабардино-Балкарии.

"У меня жалоба на свалку в переулке Новый. Там куча мусора. Обратите внимание", – приводится в публикации жалоба местной жительницы. Когда и в каких соцсетях были размещены жалобы, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию города. "Специалистами с привлечением спецтехники проведены работы по расчистке территории. Стихийная свалка ликвидирована. Было вывезено более 20 куб. м мусора. Работы по ликвидации стихийных свалок на территории города будут продолжены. Призываем жителей соблюдать санитарные нормы и правила содержания территорий, не складировать мусор в неустановленных местах!" – говорится в публикации.

Отметим, что это сообщение стало пятым с начала года сообщением в телеграм-канале ЦУР о ликвидации стихийной свалки мусора после жалоб жителей Прохладного. Так, 27 января ЦУР сообщил, что после жалоб горожан ликвидирована свалка мусора на пересечении переулка Граничного и улицы Озёрной.

23 января ЦУР сообщил, что несанкционированная свалка в микрорайоне Водник ликвидирована после жалоб жителей Прохладного. Ранее, 17 января, после жалоб жителей была ликвидирована свалка мусора в Школьном переулке, а 11 января - в Лесном переулке.

Несвоевременный вывоз мусора нарушает конституционное право людей на благоприятную окружающую среду, указал в августе 2023 года юрист Мухадин Карданов. "Это право означает возможность жить в благоприятных условиях, не наносящих вреда жизни и здоровью, и требовать от соответствующих должностных лиц специально уполномоченных органов поддержания благоприятной окружающей среды", - сказал он.

Свалка в Новом переулке появлялась и в 2023 году

Жители Прохладного и в 2023 году неоднократно жаловались на стихийные свалки мусора. Так, 28 декабря 2023 года ЦУР сообщил, что стихийная свалка в Новом переулке ликвидирована после жалоб горожан.

9 декабря того же года стало известно, что после жалоб жителей Прохладного ликвидирована стихийная свалка мусора на пересечении переулка Школьный и улицы Терской.

В сентябре 2023 года власти также сообщили о ликвидации стихийной свалки мусора, на которую жаловались жители Прохладного. Пользователи Telegram призвали тогда убрать мусор и по другим адресам. В обязанности регоператора не входит вывоз строительного мусора и некоторых других отходов, а люди зачастую выбрасывают мусор в неположенном месте, заявило ООО "Экологистика" в ответ на жалобы жителей Прохладного.

Жители других населенных пунктов Кабардино-Балкарии также жаловались на антисанитарию из-за стихийных свалок мусора. Так, в ноябре 2022 года жители Баксана, Майского, Нартана, Нарткалы и Чегема пожаловались на перебои с вывозом отходов. По их словам, свалки остаются переполненными, а обращения к диспетчерам не дают результатов.

В декабре 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков заявил, что в республике ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок и устанавливаются контейнеры для раздельного сбора отходов. Такие заявления звучали и раньше, но проблема с мусором в республике остается острой, указали тогда пользователи соцсети.

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