Свалка мусора в Прохладном ликвидирована после жалоб жителей

12 января 2024, 08:42

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В Прохладном ликвидирована стихийная свалка мусора, на которую пожаловались горожане, сообщили власти Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии обрабатывает обращения местных жителей, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент". В 2023 году более 30 тысяч обращений поступило от жителей республики, в основном они жаловались на работу структур ЖКХ, соцзащиты и состояние дорог, а больше всего жалоб поступило из Нальчика и Прохладного, отчиталось 3 января ведомство.

Жители Прохладного пожаловались в соцсетях на стихийную свалку мусора в Лесном переулке, сообщил 11 января в своем телеграм-канале ЦУР Кабардино-Балкарии. "Хочу пожаловаться на свалку на переулке Лесном. Там очень много мусора. Обратите внимание", - приводятся в публикации слова одного из местных жителей. Когда и в каких соцсетях были размещены обращения, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию города. "Специалистами с привлечением спецтехники проведены работы по расчистке территории. Вывезено более 300 куб. м. мусора. Работы по ликвидации стихийных свалок на территории города будут продолжены", - говорится в публикации.

Напомним, 28 декабря 2023 года ЦУР Кабардино-Балкарии сообщил, что стихийная свалка в Новом переулке ликвидирована после жалоб жителей Прохладного.

Ранее, 9 декабря 2023 года, ЦУР сообщил, что после жалоб жителей Прохладного ликвидирована стихийная свалка мусора на пересечении переулка Школьный и улицы Терской. 29 ноября 2023 года ведомство отчиталось, что после жалоб горожан ликвидирована стихийная свалка мусора на улице Боронтова.

В сентябре 2023 года власти также отчитались о ликвидации стихийной свалки мусора, на которую жаловались жители Прохладного. Пользователи Telegram призвали тогда убрать мусор и по другим адресам. В обязанности регоператора не входит вывоз строительного мусора и некоторых других отходов, а люди зачастую выбрасывают мусор в неположенном месте, заявило ООО "Экологистика" в ответ на жалобы жителей Прохладного.

Несвоевременный вывоз мусора нарушает конституционное право людей на благоприятную окружающую среду, указал в августе 2023 года юрист Мухадин Карданов. "Это право означает возможность жить в благоприятных условиях, не наносящих вреда жизни и здоровью, и требовать от соответствующих должностных лиц специально уполномоченных органов поддержания благоприятной окружающей среды", - сказал он.

Жители других населенных пунктов Кабардино-Балкарии также неоднократно жаловались на антисанитарию из-за стихийных свалок мусора. Так, в ноябре 2022 года жители Баксана, Майского, Нартана, Нарткалы и Чегема пожаловались на перебои с вывозом отходов. По их словам, свалки остаются переполненными, а обращения к диспетчерам не дают результатов.

В декабре 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что в республике ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок и устанавливаются контейнеры для раздельного сбора отходов. Такие заявления звучали и раньше, но проблема с мусором в республике остается острой, указали тогда пользователи соцсети.

Еще в ноябре 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, возразили пользователи соцсетей.

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