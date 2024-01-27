Стихийная свалка мусора в Прохладном ликвидирована после жалоб жителей

27 января 2024, 15:35

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В Прохладном после жалоб горожан ликвидирована стихийная свалка мусора, сообщили власти Кабардино-Балкарии. С начала года в городе убраны по меньшей мере четыре несанкционированные свалки, на которые жаловались местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 23 января Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии сообщил, что несанкционированная свалка в микрорайоне Водник ликвидирована после жалоб жителей Прохладного. Ранее, 11 января, после жалоб жителей Прохладного была ликвидирована свалка мусора в Лесном переулке.

Центр управления регионом Кабардино-Балкарии обрабатывает обращения местных жителей, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент". В 2023 году более 30 тысяч обращений поступило от жителей республики, в основном они жаловались на работу структур ЖКХ, соцзащиты и состояние дорог, а больше всего жалоб поступило из Нальчика и Прохладного, отчиталось 3 января ведомство.

Крупная стихийная свалка мусора на пересечении переулка Граничного и улицы Озёрной устранена в Прохладном после того, как жители пожаловались на нее в соцсетях, сообщил сегодня в своем телеграм-канале ЦУР Кабардино-Балкарии. "Очень грязно, довольно большое скопление мусора образовалось, без помощи властей нам не убрать", – приводится в публикации жалоба местного жителя. Когда и в каких соцсетях были размещены жалобы, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию города. "Специалистами с привлечением спецтехники проведены работы по расчистке территории. Стихийная свалка ликвидирована. Было вывезено более 35 кубических метров мусора. Работы по ликвидации стихийных свалок на территории города будут продолжены. Призываем жителей соблюдать санитарные нормы и правила содержания территорий, не складировать мусор в неустановленных местах!" - говорится в публикации.

Согласно данным, опубликованным в телеграм-канале ЦУР, эта свалка мусора стала в январе по меньшей мере четвертой, на которую пожаловались жители Прохладного. Помимо стихийных свалок в микрорайоне Водник и Лесном переулке, горожане также жаловались на свалку мусора в Школьном переулке.

"По переулку Школьный невозможно пройти. На глаза все время попадается мусор. Примите меры", - привело 17 января ведомство обращение местной жительницы. Из Школьного переулка на полигон было вывезено около 25 кубических метров мусора, отмечается в публикации.

Несвоевременный вывоз мусора нарушает конституционное право людей на благоприятную окружающую среду, указал в августе 2023 года юрист Мухадин Карданов. "Это право означает возможность жить в благоприятных условиях, не наносящих вреда жизни и здоровью, и требовать от соответствующих должностных лиц специально уполномоченных органов поддержания благоприятной окружающей среды", - сказал он.

Напомним, жители Прохладного и в 2023 году неоднократно жаловались на стихийные свалки мусора. Так, 28 декабря 2023 года ЦУР сообщил, что стихийная свалка в Новом переулке ликвидирована после жалоб горожан. 9 декабря того же года стало известно, что после жалоб жителей Прохладного ликвидирована стихийная свалка мусора на пересечении переулка Школьный и улицы Терской.

В сентябре 2023 года власти также сообщили о ликвидации стихийной свалки мусора, на которую жаловались жители Прохладного. Пользователи Telegram призвали тогда убрать мусор и по другим адресам. В обязанности регоператора не входит вывоз строительного мусора и некоторых других отходов, а люди зачастую выбрасывают мусор в неположенном месте, заявило ООО "Экологистика" в ответ на жалобы жителей Прохладного.

Жители других населенных пунктов Кабардино-Балкарии также жаловались на антисанитарию из-за стихийных свалок мусора. Так, в ноябре 2022 года жители Баксана, Майского, Нартана, Нарткалы и Чегема пожаловались на перебои с вывозом отходов. По их словам, свалки остаются переполненными, а обращения к диспетчерам не дают результатов.

В декабре 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков заявил, что в республике ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок и устанавливаются контейнеры для раздельного сбора отходов. Такие заявления звучали и раньше, но проблема с мусором в республике остается острой, указали тогда пользователи соцсети.

Еще в ноябре 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, возразили пользователи соцсетей.

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