Свалка мусора в Прохладном ликвидирована после жалоб горожан

24 января 2024, 12:10

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В Прохладном ликвидирована стихийная свалка мусора, на которую пожаловались местные жители, сообщили власти Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии обрабатывает обращения местных жителей, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент". В 2023 году более 30 тысяч обращений поступило от жителей республики, в основном они жаловались на работу структур ЖКХ, соцзащиты и состояние дорог, а больше всего жалоб поступило из Нальчика и Прохладного, отчиталось 3 января ведомство.

Несанкционированная свалка в микрорайоне Водник ликвидирована после того, как жители Прохладного пожаловались на нее в соцсетях, сообщил вечером 23 января в своем телеграм-канале ЦУР Кабардино-Балкарии.

"Видим, что ведется работа по ликвидации свалок. Помогите и жителям микрорайона Водник. Кошмарный вид, все в мусоре", – приводится в публикации обращение местной жительницы. Когда и в каких соцсетях были размещены жалобы, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в мэрию Прохладного. "Специалистами с привлечением спецтехники проведены работы по расчистке территории. Стихийная свалка ликвидирована. Было вывезено более 25 кубических метров мусора. Работы по ликвидации стихийных свалок на территории города будут продолжены. Призываем жителей соблюдать санитарные нормы", - говорится в публикации.

Напомним, жители Прохладного и ранее неоднократно жаловались на стихийные свалки мусора. Так, 11 января после жалоб была ликвидирована свалка мусора в Лесном переулке.

28 декабря 2023 года ЦУР Кабардино-Балкарии сообщил, что стихийная свалка в Новом переулке ликвидирована после жалоб жителей Прохладного. 9 декабря 2023 года стало известно, что после жалоб жителей Прохладного ликвидирована стихийная свалка мусора на пересечении переулка Школьный и улицы Терской. 29 ноября 2023 года ЦУР республики отчитался, что после жалоб горожан ликвидирована стихийная свалка мусора на улице Боронтова.

В сентябре 2023 года власти также сообщили о ликвидации стихийной свалки мусора, на которую жаловались жители Прохладного. Пользователи Telegram призвали тогда убрать мусор и по другим адресам. В обязанности регоператора не входит вывоз строительного мусора и некоторых других отходов, а люди зачастую выбрасывают мусор в неположенном месте, заявило ООО "Экологистика" в ответ на жалобы жителей Прохладного.

Несвоевременный вывоз мусора нарушает конституционное право людей на благоприятную окружающую среду, указал в августе 2023 года юрист Мухадин Карданов. "Это право означает возможность жить в благоприятных условиях, не наносящих вреда жизни и здоровью, и требовать от соответствующих должностных лиц специально уполномоченных органов поддержания благоприятной окружающей среды", - сказал он.

Жители других населенных пунктов Кабардино-Балкарии также жаловались на антисанитарию из-за стихийных свалок мусора. Так, в ноябре 2022 года жители Баксана, Майского, Нартана, Нарткалы и Чегема пожаловались на перебои с вывозом отходов. По их словам, свалки остаются переполненными, а обращения к диспетчерам не дают результатов.

В декабре 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что в республике ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок и устанавливаются контейнеры для раздельного сбора отходов. Такие заявления звучали и раньше, но проблема с мусором в республике остается острой, указали тогда пользователи соцсети.

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