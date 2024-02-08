08 февраля 2024, 17:34

Контрактник из Северной Осетии осужден за отсутствие в части

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Военный суд во Владикавказе приговорил Марата Хабалова к пяти с половиной годам колонии за двухмесячное отсутствие в части. Защита обжаловала приговор.

Владикавказский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику по статье о самовольном оставлении части. "По результатам рассмотрения дела военный суд пришел к выводу о его виновности в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 Уголовного кодекса РФ (самовольное оставление части или места службы), и за содеянное Хабалову было назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия и суда, Хабалов, проходящий военную службу по контракту, 24 февраля 2023 года оставил место службы и отсутствовал до 10 мая, говорится в сообщении.

Как следует из карточки на сайте суда, дело Марата Хабалова поступило в суд в декабре 2023 года, состоялись шесть заседаний суда, приговор был вынесен 25 января. Защита обжаловала приговор, указано в карточке дела.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд во Владикавказе приговорил к условному сроку военнослужащего-контрактника Алана Езеева, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части. Контрактник отсутствовал на службе более двух месяцев.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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Примечание:

"Оставлен в силе приговор офицеру из Северной Осетии за уклонение от службы", "Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству", "Мобилизованный из Астраханской области обвинен в дезертирстве".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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