Фигурка Фемиды. Фото: © Фото Елены Синеок, Юга.ру

07 января 2024, 08:30

Контрактник осужден во Владикавказе за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд во Владикавказе приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы условно военнослужащего-контрактника Алана Езеева, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

По версии следствия, военнослужащий-контрактник из Владикавказа Алан Езеев отсутствовал на службе с 3 марта по 6 июня 2023 года. В суде он заявил, что все это время жил с семьей и что в воинскую часть не явился из-за проблемы с документами.

Езеев также заявил, что во время своего отсутствия в части несколько раз обращался к командованию с просьбой направить его в зону проведения специальной военной операции (СВО). Суд учел его желание принять участие в СВО и приговорил Езеева к пяти с половиной годам лишения свободы условно, передали 6 января "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте Владикавказского гарнизонного военного суда уточняется, что Езеев признан виновным по статье 337 УК РФ "Самовольное оставление воинской части".

Комментариев от Алана Езеева или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 18 декабря 2023 года стало известно, что апелляционная инстанция поддержала решение Владикавказского гарнизонного военного суда, который приговорил к шести годам колонии общего режима контрактника Арслана Абдусаламова по обвинению в самовольном оставлении части.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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