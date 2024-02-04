Власти Грузии увеличили размер поддержки религиозных организаций

04 февраля 2024, 22:50

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Власти Грузии увеличили финансирование четырех религиозных организаций в качестве частичной компенсации материального и морального ущерба, нанесенного религиозным объединениям в советский период.

Как сообщал "Кавказский узел", Грузинская православная церковь (ГПЦ) на протяжении многих лет оставалась единственной религиозной организацией, которая финансировалось из госбюджета. В 2014 году по решению правительства помощь от государства также стали получать еще четыре религиозных организации. Как заявил занимавший должность премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили, правительство частично компенсировало религиозным объединениям ущерб, нанесенный в советский период.

Поддержка Армянской апостольской церкви, Римско-Католической Церкви, а также иудейской и мусульманской общинам Грузии увеличивается на на 1 миллион лари (375,3 тысячи долларов) – до 6,5 миллиона лари (2,4 миллиона долларов) в 2024 году., сообщило на своей странице с социальной сети Государственное агентство по делам религий. Сумма в 6,5 млн полагается в качестве «частичной компенсации материального и морального ущерба, нанесенного религиозным объединениям во время советского тоталитарного режима», указывает пресс-служба ведомства.

Деньги между организациями распределит Госагентство по делам религий. Определяющими в процессе станут такие факторы, как количество прихожан, священнослужителей, культовых сооружений, говорится в сообщении.

Дополнительный миллион выделяется из резервного фонда правительства Грузии, информирует"Грузия онлайн".

Отношения государства с ГПЦ регулирует конституционное соглашение, так называемый конкордат. После подписания в 2002 году оно сделало ГПЦ законодательно привилегированной религиозной организацией. По данным «Института толерантности и разнообразия», с 2002 по 2019 год ГПЦ получила из центрального государственного бюджета 276,5 миллиона лари. С 2009 по 2013 год ей ежегодно выделялось от 22 до 27 миллионов лари, а в последующие шесть лет в госбюджете на финансирование патриархии стабильно было предусмотрено по 25 миллионов лари в год, сообщают "Новости Грузии".

Напомним также, что в 2020 году правозащитная организация "Институт толерантности и многообразия" обвинила власти в дискриминации религиозных объединений на фоне расширяющейся поддержки Грузинской православной церкви в финансовых, правовых и социальных сферах.

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