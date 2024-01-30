30 января 2024, 09:39

Парламент Абхазии обратился в Госдуму из-за проблемы с топливом

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Депутаты парламента Абхазии направили обращение в Госдуму России с просьбой пересмотреть постановление, наделяющее "Роснефть" исключительным правом на поставку нефтепродуктов в республику.

Как информировал "Кавказский узел", в начале января президент Топливной ассоциации Абхазии Артур Ашуба заявил, что в республике на всех автозаправочных станциях прекращена продажа топлива. По его словам, связано это с соглашением, наделяющим "Роснефть" исключительным правом на поставку нефтепродуктов. 14 января опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в реальности бензинового кризиса в Абхазии.

Парламент Абхазии обратился в Госдуму с просьбой пересмотреть постановление правительства России, определяющее "Роснефть" единственным экспортером нефтепродуктов в республику.

"Опыт показывает, что определение одной компании-экспортера негативно сказывается на обеспечении нефтепродуктами нашей страны. Мы обращаемся с просьбой изучить возникшую ситуацию и довести до руководства правительства Российской Федерации позицию абхазской стороны о необходимости пересмотра постановления правительства Российской Федерации от 16 декабря 2023 года в части определения единственного экспортера нефтепродуктов в Республику Абхазия и обеспечения возможности сохранения фундаментальных принципов рынка - свободы заключения контрактов", – привел сегодня ТАСС текст обращения парламента Абахазии.

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Автор: "Кавказский узел"

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