Роман Торохов. Скриншот фото из Telegram-канала Мурата Кумпилова от 24.01.24, https://t.me/muratkumpilov/8291

25 января 2024, 03:01

Власти сообщили о гибели на Украине полковника из Адыгеи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полковник Роман Торохов погиб на Украине, сообщил глава республики. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 46 военных из Адыгеи.

"Кавказский узел" писал, что Артем Сергеев стал 45-м военным из Адыгеи, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Полковник Роман Торохов погиб в военной операции на Украине, сообщил 24 января в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов, отчитываясь о передаче родным погибшего звезды Героя России. 

Роману Торохову было 39 лет. Он служил в различных регионах России, Южной Осетии и Сирии. Роман Торохов получил звание Героя ДНР, был награжден Орденом Мужества, медалями – «За отвагу», «Жукова», «Суворова», «За боевые отличия», сообщил 24 января "Коммерсант".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 46 бойцов из Адыгеи. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 01.00 мск 25 января сообщили о гибели на Украине не менее 3298 бойцов с юга России, в том числе 1610 - из СКФО и 1688 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Три военных из Майкопа убиты на Украине", "Пять бойцов из Краснодарского края погибли на Украине", "Шесть военных из Краснодарского края погибли в зоне СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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