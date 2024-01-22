22 января 2024, 01:53

Чечня оказалась лидером рейтинга с наименьшим уровнем преступности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 2023 году в Чечне было зарегистрировано 14,6 преступлений на 10 тысяч населения, что является наименьшим количеством в стране, следует из данных МВД России. В числе лидеров также Ингушетия, Дагестан, Адыгея и Кабардино-Балкария.

Как писал "Кавказский узел", по данным за январь-сентябрь 2022 года в Чечне было зарегистрировано меньше всего преступлений, лидерами рейтинга также стали Ингушетия и Дагестан. Антилидером рейтинга среди регионов Юга России стала Волгоградская область. 

Рейтинг регионов России по уровню преступности за 2023 год опубликовало сегодня, 22 января РИА "Новости". За основу взяты данные МВД России.

Среди регионов России больше всего преступлений в 2023 году зарегистрировано в Волгоградской области (132,9 на 10 тысяч жителей). Она расположилась на 44 месте. На 42 месте - Ростовская область (130,8 преступлений на 10 тысяч жителей), на 40 месте - Астраханская область (128,7), на 39 - Краснодарский край (128), на 37 - Северная Осетия (127,5), на 20 - Ставропольский край (115), на 10 - Калмыкия (99,5), на восьмом - Карачаево-Черкесия (95,1), на пятом - Кабардино-Балкария (77,2), на четвертом - Адыгея (76,2), на третьем - Дагестан (43,7), на втором - Ингушетия (40,8).

Меньше всего преступлений в 2023 году зарегистрировано в Чечне (14,6 на 10 тысяч жителей).

Антилидером рейтинга стала республика Коми, где в 2023 году было совершено 213,2 преступлений на 10 тысяч рублей.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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