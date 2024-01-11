Связывание пациента привело медработников на Кубани к уголовному делу

11 января 2024, 11:09

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Следователи возбудили уголовное дело после того, как в станице Полтавская медсестра и санитарка привязали в больнице пожилого пациента к кровати. Его внук заявил, что дедушка лежал на кровати раздетый, хотя поступил в больницу с подозрением на пневмонию.

По данным следственного управления СКР по Краснодарскому краю, следователям из прокуратуры поступили материалы о том, что пенсионера в больнице незаконно лишали свободы, после чего сотрудники Следкома возбудили уголовное дело по статье 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы".

По версии следствия, 6 января в терапевтическое отделение райбольницы в станице Полтавской был доставлен 76-летний пациент, в тот же день его госпитализировали для оказания медпомощи. 8 января, обнаружив, что он перемещается по отделению, медсестра и санитарка принудительно привязали его к кровати, тем самым лишив его свободы. Сосед по палате рассказал о произошедшем родственникам пенсионера, сообщило ведомство сегодня в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в ЦРБ Красноармейского района. Врача-терапевта, в чью смену пенсионера привязали к койке, отстранили от работы в рамках внутренней проверки, привело 10 января РИА "Новости" слова главврача больницы Андрея Боброва.

Видео с привязанным к кровати пенсионером в своем телеграм-канале 10 января опубликовала "Живая Кубань". Ролик снят его внуком Алексеем Толстым. По словам внука, его дедушка попал в больницу с подозрением на пневмонию, матери Алексея Толстого позвонил сосед по палате и рассказал, что дедушку привязали к кровати. Алексей Толстой возмутился тем, как медсестры обращаются с пожилыми людьми, которые бессильны.

"На фотографиях видно, что рука у деда привязана [к кровати], что у него очень болезненное состояние. Его ноги также привязаны порезанными простынями. На этом видео видно, что дед лежит раздетый с пневмонией в одних памперсах", – отметил он.

По его словам, дедушка не буйный, вероятно, он оказывал сопротивление, чтобы его не привязывали к кровати.

Этот ролик в телеграм-канале издания "Живая Кубань", на который подписаны около 22,5 тысячи пользователей, на 11.05 мск 11 января набрал около 3,7 тысячи просмотров и 41 комментарий.

"Этот беспорядок надо пресекать, санитарки творят, что хотят, не раз была свидетелем", – заявила Вера Еникеева.

"Разбираться однозначно и наказывать. Это же не психбольница", – написала Елена.

"Соседи по палате сказали, что дедушка адекватно вëл себя. Это халатное отношение медперсонала. Хватит их уже защищать, обнаглели, людей за людей давно не считают", – возмутилась Марина Красовская.

" Эти врачи совсем уже распоясались", – считает Александр.

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