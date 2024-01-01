Председательство в ЕАЭС перешло к Армении

01 января 2024, 04:19

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Председательство в Евразийском экономическом союзе с 1 января перешло от России к Армении. Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван будет пресекать попытки использования объединения в политических целях.

Как информировал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 декабря принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходившем в Санкт-Петербурге. Визит в Россию начался на фоне предыдущих отказов должностных лиц Армении участвовать в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и критических заявлений о роли российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

С 1 января председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) перешло от России к Армении. В течение года Ереван также будет председательствовать в органах ЕАЭС – Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии, передал сегодня ТАСС.

ЕАЭС – экономическое объединение, которое не должно иметь политической повестки, заявил ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества в данном контексте, стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции", – привел 26 декабря "Коммерсант" слова Пашиняна, которые он сказал на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Напомним, 29 ноября власти Армении потребовали созвать срочное совещание в рамках Евразийского экономического союза, так как Россия отказалась принимать более 30 машин с грузами, забраковав качество овощей, фруктов и цветов

ЕАЭС – экономическое объединение, заменившее с 1 января 2015 года Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Договор о создании нового объединения был подписан в мае 2014 года лидерами России, Казахстана и Белоруссии. Парламент Армении ратифицировал соглашение о присоединении к ЕАЭС 4 декабря 2014 года. Киргизия вошла в состав союза 12 августа 2015 года.

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