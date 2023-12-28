Жители Калмыкии почтили память жертв депортации

28 декабря 2023, 22:28

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Молебны в память о жертвах депортации прошли сегодня по всей Калмыкии, в Элисте жители республики, среди которых были и пережившие депортацию, собрались на митинг. В регионе остались немногим более двух тысяч человек, родившихся до депортации, сообщил глава Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что с 2004 года в Калмыкии 28 декабря – День памяти жертв депортации калмыцкого народа.

28 декабря 1943 года в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР войсками НКВД была проведена операция "Улусы" по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. В вину калмыкам вменяли измену Родине, вступление в организованные немцами воинские отряды, организацию антисоветского повстанческого движения. Депортация калмыков рассматривалась также как средство урегулирования национально-политического конфликта (по определению Иосифа Сталина), возникшего с калмыками. Общее число выселенных калмыков с учетом солдат и офицеров, выведенных из боевых частей, составляло около 120 тысяч человек, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация калмыков".

Сегодня утром в Центральном хуруле Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" прошел молебен "Йорял" в память о жертвах депортации. Множество людей собралось в главном храме республики, в том числе приняли участие глава Калмыкии Бату Хасиков, председатель правительства республики Гиляна Босхомджиева. Памятные молебны прошли по всей территории республики, сообщило сегодня агентство РИА "Калмыкия".

На территории мемориального комплекса "Исход и возвращение" собрались сегодня сотни людей. Митинг начался с небольшой театральной постановки, которую представили актеры театров Калмыкии, а Государственный хор Калмыкии имени Цебекова исполнил песню Аркадия Манджиева “Нюдля”, говорится в другой публикации агентства.

Тех, кто пережил депортацию в республике осталось немногим более двух тысяч человек, заявил на митинге глава республики. "Сегодня все меньше свидетелей трагедии. Численность тех, кто родился до 28 декабря 1943 года, насчитывает чуть больше двух тысяч человек. Наша задача сейчас - окружить их вниманием и заботой, сохранить историческую память, мир и согласие в обществе, передавать из поколения в поколение объективную правду о прошлом и о том, что нет оправдания репрессиям. Это наш гражданский и человеческий долг" - сказал Хасиков на акции в мемориальном комплексе "Исход и возвращение".

Сегодняшняя акция прошла при ветреной погоде. Организаторы акции предлагали собравшимся горячий калмыцкий чай и национальную выпечку, а волонтеры раздавали жёлтые ленточки – символ памяти о депортации, сообщило сегодня "МК Калмыкия".

На своей странице в Telegram Хасиков опубликовал стихотворение, посвященное депортации и сюжет с митинга со своей речью.

Вечер памяти жертв депортации калмыцкого народа прошел сегодня в музее истории ГУЛАГа в Москве. Директор музея Роман Романов сообщил, что такие акции проходят уже четыре года подряд, следует из трансляции с акции на YouTube.

"Кавказский узел" также писал, что ночью 27 декабря была разбита мемориальная доска на станции Абганерово в Волгоградской области, посвященная депортации калмыков. Полиция рапортовала, что подозреваемый в вандализме установлен. Мемориальная доска была установлена накануне 80-й годовщины депортации калмыков, ее разрушение глубоко оскорбило жителей Калмыкии и вызвало дискуссии о мотивах вандала. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Калмыкии связали инцидент с атмосферой ненависти в обществе и политическим курсом на реабилитацию сталинизма.

Житель Светлоярского района Волгоградской области, который, по версии следствия, разбил мемориальную доску о депортации калмыков, более 10 лет находится под наблюдением врача-психиатра и после инцидента помещен в лечебное заведение, сообщили в МВД.

Научный сотрудник Международного центра истории и социологии второй мировой войны НИУ "Высшая школа экономики", автор биографии "Сталин. Жизнь одного вождя" Олег Хлевнюк отметил ранее, что "многие не знают или не хотят знать, что при Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, что целые народы объявлялись "враждебными". О наиболее известных мифах и достоверных сведениях, связанных с ролью Иосифа Сталина в событиях Великой Отечественной войны - в справке "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" на тематической странице "Мифы и правда о Победе" публикует материалы, связанные с участием уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне, а также о влиянии войны на жизнь жителей региона.

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