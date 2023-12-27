Дошло до суда дело о ДТП с сыном бывшего начальника полиции Краснодара

27 декабря 2023, 05:55

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Дело сына бывшего начальника полиции Краснодара, чье ДТП в марте привело к смерти девушки, передано в суд. Молодой человек уже был осужден по аналогичной статье в прошлом.

Как писал "Кавказский узел", в конце марта стало известно, что полиция в Геленджике начала расследование уголовного дела 23-летнего водителя иномарки, пассажирка которой умерла в больнице после аварии. Подозреваемым стал сын бывшего начальника полиции Краснодара, ранее осужденный по аналогичной статье, сообщили источники в силовых структурах.

Поступило в суд дело сына бывшего главы краснодарского УМВД Александра Семенова, обвиняемого в смертельном ДТП в состоянии алкогольного опьянения (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ), которое произошло в марте в Геленджике, пишет 26 декабря РИА "Новости" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Обвиняемый частично признал вину. Ранее суд заключил его под стражу, а поданную апелляционную жалобу отклонил.

По данным Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю, авария произошла 18 марта на дороге "Дон - Тонкий Мыс". Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Mercedes, превысил скорость и потерял контроль за движение, из-за чего машину занесло. Автомобиль вылетел на обочину и врезался в дерево. В результате погибла пассажирка автомобиля - от полученных травм она умерла в больнице через несколько дней.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2018 года 18-летний Александр Семенов был приговорен к трем годам колонии-поселения и на год лишен права управлять автомобилем. Суд признал его виновным по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". По данным прокуратуры, Семенов полностью признал вину и компенсировал пострадавшим моральный и материальный ущерб.

ДТП, за которое был осужден Семенов, произошло в июне 2017 года. В результате происшествия погиб дорожный рабочий и пострадали четыре человека, в том числе сам 17-летний. Краснодарский краевой суд отказался закрыть уголовное дело и назначить подозреваемому штраф.

Пользователи соцсетей усомнились в том, что сын бывшего главы городского УВД и депутата городской думы Краснодара понесет суровое наказание. Краснодарцы также требовали от матери подозреваемого в резонансном ДТП покинуть гордуму.

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