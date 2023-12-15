Житель Нальчика оштрафован за оправдание терроризма

15 декабря 2023, 18:30

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Суд в Ростове-на-Дону счел оправдывающей терроризм публикацию в соцсети жителя Нальчика Лиона Пхешхова и приговорил его к штрафу в 320 тысяч рублей.

Житель Нальчика Лион Пхешхов признан виновным в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Южный окружной военный суд приговорил его к штрафу в 320 000 рублей с лишением права на два года администрированием сайтов, сообщило сегодня РИА "Кабардино-Балкария" со ссылкой на пресс-службы управление ФСБ по республике.

По версии следствия и суда, он разместил в одной из социальных сетей текстовые материалы, содержащие оправдание террористической деятельности, говорится в сообщении.

Как следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда, дело Лиона Пхешхова поступило в суд в июне, состоялись пять заседаний суда.

"Кавказский узел" также писал, что житель Урванского района в несовершеннолетнем возрасте разместил в соцсети аудиозаписи с призывами к терроризму и оправданием таких действий, предположило следствие, сообщив о передаче дела в суд.

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