Житель Кабардино-Балкарии обвинен в оправдании терроризма

10 октября 2023, 19:26

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Житель Урванского района в несовершеннолетнем возрасте разместил в соцсети аудиозаписи с призывами к терроризму и оправданием таких действий, предположило следствие, сообщив о передаче дела в суд.

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Кабардино-Балкарии по обвинению в публичном оправдании терроризма с использованием Интернета (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд., сообщило сегодня управление Следкома России по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, обвиняемый 2002 года рождения, имея радикальные религиозные убеждения, в начале 2019 года, в своем аккаунте в одной из социальных сетей, разместил аудиозаписи, которых использовались "обороты, побуждающие и призывающие к террористическим действиям, а также оправдывающие террористическую деятельность", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Ростове-на-Дону признал жителя Кабардино-Балкарии Азамата Калова виновным в подготовке теракта в Черкесске, принесении присяги лидеру террористической организации и оправдании терроризма. В августе 2022 года Калов приговорен к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 250 тысяч рублей.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

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