Уголовное дело. Фото Елены Синеок, Юга.ру

10 октября 2023, 19:26

Житель Кабардино-Балкарии обвинен в оправдании терроризма

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Житель Урванского района в несовершеннолетнем возрасте разместил в соцсети аудиозаписи с призывами к терроризму и оправданием таких действий, предположило следствие, сообщив о передаче дела в суд.

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Кабардино-Балкарии по обвинению  в публичном оправдании терроризма с использованием Интернета (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд., сообщило сегодня управление Следкома России по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия,  обвиняемый 2002 года рождения, имея радикальные религиозные убеждения, в начале 2019 года, в своем аккаунте в одной из социальных сетей, разместил аудиозаписи,  которых использовались "обороты, побуждающие и призывающие к террористическим действиям, а также оправдывающие террористическую деятельность", - говорится в сообщении в  Telegram-канале ведомства. 

"Кавказский узел" также писал, что суд в Ростове-на-Дону признал жителя Кабардино-Балкарии Азамата Калова виновным в подготовке теракта в Черкесске, принесении присяги лидеру террористической организации и оправдании терроризма. В августе 2022 года Калов приговорен к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 250 тысяч рублей.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

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Примечание:

"Мать Полюдовой рассказала об условиях содержания активистки в колонии", "Суд заблокировал YouTube-канал черкесского активиста", "Дело жительницы Нальчика о пропаганде терроризма дошло до суда".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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