Жалоба избитого силовиками Марзоева отправлена на перепроверку

12 декабря 2023, 21:33

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Следствие отказалось возбуждать уголовное дело по жалобе уроженца Северной Осетии Тамерлана Марзоева на избиение силовиками в Москве, однако это постановление было отменено и началась новая проверка, сообщили правозащитники. Узнать о решении по жалобе Марзоева им удалось лишь на личном приеме в Следкоме.

Как писал "Кавказский узел", следователи начали проверку заявления об избиении силовиками в Москве уроженца Северной Осетии Тамерлана Марзоева. Марзоев после избиения был госпитализирован с переломами и ушибами.

Инцидент произошел 14 октября, когда Тамерлан Марзоев и его жена поздно вечером возвращались домой. По словам Марзоева, им преградил дорогу автомобиль полиции, и из него вышли два сотрудника, которые сразу потребовали предъявить документы, а затем стали оскорблять Марзоева и его жену на национальной почве. Силовики несколько раз ударили Марзоева, он упал и ударился головой. Однако его доставили в отделение, где продолжались оскорбления. После силовики доставили Марзоева в больницу. Пострадавшему пришлось сделать операцию, и на несколько дней его оставили в стационаре. Согласно больничной выписке, врачи поставили Марзоеву диагнозы "двусторонний перелом нижней челюсти", "расщепленный перелом слева", "многочисленные ушибы лица и головы".

Проверка по делу Марзоева началась 2 ноября, ее срок истек 1 декабря, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист "Команды против пыток"*.

"Следователи должны были принять решение либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе. Сегодня мы узнали, что в возбуждении уголовного дела было отказано, но это постановление сразу же было отменено и, соответственно, начинается дополнительная проверка, то есть, скорее всего еще 30 суток они будут проверять заявление о преступлении", - сказал представитель потерпевшего.

По его словам, за день до окончания срока доследственной проверки заявления о преступлении следователь Коптевского МРСО перестала выходить на связь с представителями заявителя.

"Срок проверки закончился 1 декабря, тогда же было подано ходатайство о выдаче процессуального решения, ответ по которому не получен на сегодняшний день, что нарушает положения УПК РФ", - указал представитель потерпевшего.

Юристами "Команды против пыток"* были поданы жалобы на неуведомление о принятом решении по результатам доследственной проверки по заявлению Марзоева в Коптевскую межрайонную прокуратуру, руководителю Коптевского межрайонного следственного отдела на личном приеме, а так же в Главное следственное управление Следккма России Москве.

Узнать о том, какое решение все-таки было принято следователем Коптевского МРСО удалось только на личном приеме во 2 контрольно-следственном отделе Главного следственного управления Следкома России по Москве 12 декабря.

Само постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 1 декабря юристы к сегодняшнему дню не получили.

Тамерлан Марзоев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что до сих пор не вернулся на работу и восстанавливается после случившегося.

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