Правозащитники добились проверки избиения силовиками уроженца Северной Осетии

06 ноября 2023, 13:44

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Следователи начали проверку заявления об избиении силовиками в Москве уроженца Северной Осетии Тамерлана Марзоева, сообщили правозащитники. Марзоев после избиения был госпитализирован с переломами и ушибами.

Следственный комитет и управление собственной безопасности УМВД по Москве начали проверку по заявлению об избиении силовиками уроженца Северной Осетии, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в правозащитной организации «Команда против пыток»*.

В связи с тем, что Тамерлан Марзоев не сразу обратился к правозащитникам, они подали заявление о преступлении 26 октября в Коптевский межрайонный следственный отдел СКР, сообщил представитель "Команды против пыток"*.

"Заявление не зарегистрировали, талон-уведомление не выдали, проверку незамедлительно не начали. В этот же день мы подали заявление на служебную проверку в Управление собственной безопасности ГУ МВД по Москве. И туда и туда подавали заявление вместе с Марзоевым, ни в СК, ни в УСБ опрашивать не стали. На следующий день, 27 октября, мы подали заявление о преступлении в Главное следственное управление СК России на приеме дежурному следователю. Там тоже заявление не зарегистрировали, талон-уведомление не выдали, проверку незамедлительно не начали. Мы сразу же подали жалобу с просьбой устранить нарушения законодательства - зарегистрировать заявление о преступлении и организовать проведение проверки", - рассказал он, отметив, что и в СКР и УСБ ведется проверка, результаты которых пока неизвестны.

Получить комментарий Тамерлана Марзоева не удалось: телефон мужчины недоступен, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Инцидент произошел 14 октября, когда Тамерлан Марзоев и его жена поздно вечером возвращались от друзей. По словам Марзоева, им преградил дорогу автомобиль полиции, и из него вышли два сотрудника, которые сразу потребовали предъявить документы.

"Он стал спрашивать меня, откуда я родом. Я ответил, что живу в Москве с седьмого класса и что я уроженец Северной Осетии. В этот момент сотрудник сказал: «Че вы сюда понаехали?»", - привела 2 ноября слова Марзоева "Команда против пыток"* в своем телеграм-канале.

По словам Тамерлана Марзоева, из-за разговора о национальности его жена начала ругаться с полицейскими. Тамерлан говорил сотрудникам, что женщина беременна, просил перестать конфликтовать и встал между ними, загородив жену. После этого сотрудник несколько раз ударил его в челюсть, отчего Марзоев упал на асфальт и ударился головой.

Его и жену доставили в отделение полиции, где, по словам Марзоева, продолжали оскорблять из-за национальности, а затем отвели в кабинет. "Оперативник начал спрашивать меня, что я употребляю, а затем сказал мне раздеться догола, присесть три раза. Я выполнил его требование", - приводятся в публикации слова уроженца Северной Осетии.

Позднее Марзоева в сопровождении полицейских привезли в больницу, чтобы сделать рентген, а оттуда направили в ГКБ № 1 имени Пирогова. Пострадавшему пришлось сделать операцию, и на несколько дней его оставили в стационаре, сообщило 2 ноября московское издание Msk1.ru.

Согласно больничной выписке, врачи поставили Марзоеву диагнозы «двусторонний перелом нижней челюсти», «расщепленный перелом слева», «многочисленные ушибы лица и головы». Сам Тамерлан Марзоев рассказал, что не восстановился после операции и не может ходить на работу, говорится в публикации издания.

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