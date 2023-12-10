Гражданин Грузии умер после избиения в Абхазии

10 декабря 2023, 18:03

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Темур Карбая, госпитализированный в Абхазии после избиения, умер в больнице. Гражданина Грузии избили силовики в Гальском районе, выяснили грузинские активисты.

Как писал "Кавказский узел", за девять месяцев 2023 года в Южной Осетии зафиксировано 26 задержаний граждан Грузии, в Абхазии – семь, заявил 1 октября руководитель миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриос Карабалис. В 2022 году, по данным миссии, в Абхазии и Южной Осетии были задержаны 45 граждан Грузии, из них 39 - в Южной Осетии и шесть – в Абхазии.

В Абхазии умер гражданин Грузии Темур Карбая, который был избит силовиками в Гальском районе, сообщил лидер "Движения за Абхазию" Нукри Нодия.

По его словам, избитого мужчину доставили в больницу, но травмы были настолько серьезными, что врачи не смогли его спасти. "Когда поняли, что он уже на грани смерти, попытались спасти его и вывезли в Сухуми, но, к сожалению, он скончался", - сказал в эфире телеканала "Пирвели" Нукри Нодия, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Эту информацию озвучил сегодня и лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава. "Вчера [9 декабря] в оккупированном Гали оккупационный режим избил до смерти гражданина Грузии Темура Карбая", - приводит его слова "Эхо Кавказа"*.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Представители местных властей в Абхазии подтвердили факт смерти гражданина Грузии, но не подтвердили сведения о попытке его задержания, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

"В связи с данным инцидентом была активирована «горячая линия», действующая при участии Миссии наблюдателей Евросоюза. Согласно информации, полученной по «горячей линии», представители оккупационного режима подтвердили факт смерти гражданина Грузии. Однако они не подтвердили попытку незаконного задержания упомянутого лица… Ведется процесс поиска дополнительной информации", - приводит сообщение ведомства "ИнтерпрессНьюс".

МВД Абхазии, по состоянию на 17.56 мск, не сообщило на своем сайте и в телеграм-канале о смерти Темура Карбая.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

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