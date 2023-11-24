Азербайджан отверг обвинения в разрушении армянского кладбища

24 ноября 2023, 23:43

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Информация об уничтожении кладбища, опубликованная Caucasus Heritage Watch, недостоверна, работ на нем не проводилось, заявили азербайджанские представители власти и общественности. Армянские шушинские кладбища имеют историческую ценность, на них стоят уникальные склепы, подчеркнул армянский историк.

Как писал "Кавказский узел", историческое кладбище оказалось разрушенным при строительстве дороги на территории, которая перешла под контроль Азербайджана, заявила международная организация Caucasus Heritage Watch.

После 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. 16 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха заявили, что составили списки объектов культурного наследия и музейных экспонатов, которые остались на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. В городе Шуши, который по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана, потеряно более 1000 произведений искусства, сообщили 23 октября 2022 года карабахские власти.

Созданная армянами американская организация Caucasus Heritage Watch вновь распространила недостоверное сообщение о разрушении азербайджанцами исторического объекта в Карабахе, заявил корреспонденту "Кавказского узла" историк Национальной академии наук Азербайджана, председатель организации "Защита исторических и культурных памятников на освобожденных территориях" Фаиг Исмаилов. "На дороге из Ханкенди (армянское название - Степанакерт, - прим. "Кавказского узла") в Шушу (армянское название Шуши, - прим. "Кавказского узла"), по обе стороны дороги в лесу имеется старинное албанское кладбище, не имеющее отношения к армянам. Я читал сообщение о спутниковом исследовании армянской общественной организации в США Caucasus Heritage Watch, они распространяют измышления", - сказал он.

Исмаилов отметил, что на этом кладбище не проводились строительные работы, там не работали тракторы и бульдозеры.

В исполнительной власти Шушинского района корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что у них нет информации о строительных работах на указанном кладбище, и они не знают, что стало поводом для сообщения организации Caucasus Heritage Watch. "На кладбищах строительство не ведется, для передвижения техники используются существующие дороги", - заявил сотрудник районной администрации.

Житель города Шуша Хикмет Сабироглу также подтвердил, что работ на кладбище не проводилось. "Захоронения произведены на крутом склоне, там передвижение техники невозможно. Все кладбища в Карабахе жестко охраняются государством, не может быть, чтобы кто-то повредил могилы", - добавил он.

13 ноября агентство Turan опубликовало материал, в котором опровергло данные о разрушении азербайджанцами церкви в селе Сусанлыг (армянское название Мохренес, - прим. "Кавказского узла") Ходжавендского района.

Международная организация по защите кавказского наследия Caucasus Heritage Watch опубликовала отчет об исследовании разрушения села Мохренес в Нагорном Карабахе. Армянская церковь Сурб Саркис оказалась разрушенной вопреки решению суда ООН после того, как Гадрутский район перешел под контроль Азербайджана, говорилось в отчете.

К концу XIX века и началу XX века население города Шуши состояло из 15 тысяч армян, 10 тысяч мусульман, было пять армянских церквей и одна русская, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" историк архитектуры, автор книги "Из истории градостроительства Шуши" Манвел Саргсян.

"Три кладбища относятся к XIX веку и к началу XX века, в центре города сохранилось кладбище XVIII века. Кладбища уникальны в историческом плане тем, что они армянские, там склепы армянских княжеских родов. Например, родовая усыпальница Мелик-Шахназарянов, там есть могила строителя церкви Газанчацоц Симона Тер-Акопяна, на старом кладбище XVIII века есть надгробный камень митрополита Багдасара (XIX век)", - сказал Саргсян.

По его словам, в годы советской власти "сохранившиеся четыре армянских кладбища были скрыты деревьями". "В 1970-х азербайджанские власти начали бульдозерами зачищать здания армянской части города Шуши и засаживать армянские кладбища деревьями, чтобы скрыть от просмотра", - сказал он.

"Судя по фотографиям и сообщению Caucasus Heritage Watch, через армянское кладбище у Ереванских ворот в период с 5 октября по 3 ноября бульдозерами проложена дорога. Непонятно, с какой целью проложена эта дорога - если Азербайджан поставил цель уничтожить армянское кладбище и другие армянские исторические факты города Шуши, то это, конечно, печально", - сказал историк архитектуры.

Саргсян считает, что "только вмешательство международного сообщества может препятствовать уничтожению армянских памятников в Нагорном Карабахе".

В Минобразования и культуры Нагорного Карабаха подтвердили данные Caucasus Heritage Watch, что "начиная с ноября 2020 года, это уже пятый случай уничтожения армянского кладбища в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла") со стороны Азербайджана". Ранее были разрушены и уничтожены кладбища общин Мец Тагера, Сгнаха, Вазгенашена и вблизи Шуши", - сообщила представитель ведомства.

В Нагорном Карабахе зарегистрировано порядка 6 тысяч армянских исторических памятников, отметила она. "К сожалению, очередной вандализм, совершенный Азербайджаном, показывает, что все памятники армянской истории в Арцахе на грани целенаправленного уничтожения", - подчеркнула представитель ведомства.

Напомним, 14 июня Caucasus Heritage Watch опубликовала спутниковые снимки, на которых видно, что разрушен мост Аливор (Халивор), расположенный в Гадрутском районе, который перешел под контроль Азербайджана после войны 2020 года. Это был исторический мост, он находился под охраной как армянский памятник, заявило 18 июня правительство Нагорного Карабаха.

Об истории строительства моста, перспективах его восстановления и спорах вокруг объектов культурного наследия рассказывается в справке "Кавказского узла" "Разрушенный мост Аливор".

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