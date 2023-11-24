Два контрактника с юга России получили сроки за отказ отправиться на фронт

24 ноября 2023, 20:14

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Южный окружной военный суд утвердил назначенные судами первой инстанции сроки в колонии-поселении Павлу Шнекаеву и Бахтияру Досметову за отказ отправиться в зону боевых действий на Украине.

Два контрактника приговорены к сроку в колонии-поседения за отказ проследовать в зону военных действий на Украине сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из приговора, Павел Шнекаев, отказался выполнять приказ командира части по отправке в зону специальной военной операции. Военный суд в Новочеркасске приговорил его к двум годам и трем месяцам колонии-поселения.

Шнекаев заявил, что командование не выполнило условия заключенного с ним контракта, так, он не полностью получал положенные выплаты, поэтому отказался продлевать контракт. Но суд не учел его объяснения, так как Шнекаев не обращался с официальной жалобой о неполных выплатах. В итоге приговор Новочеркасского гарнизонного суда – два года и три месяца колонии – был оставлен Южный окружным военным судом в силе.

Майкопский гарнизонный суд приговорил Бахтияра Досметова к двум годам колонии-поселения ха то что во время построения в присутствии личного состава отказался выполнить приказ командира воинской части, "отданного в установленном порядке в условиях вооруженного конфликта, об убытии в зону специальной военной операции для выполнения специальных задач". Апелляционная инстанция Южного окружного военного суда указала, что "установление военно-врачебной комиссией годности Досметова к военной службе с незначительными ограничениями" не лишало командование права направить его в зону СВО и утвердила приговор, следует из карточки дела на сайте суда.

После объявления частичной мобилизации военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания срока ее действия, однако неизвестно, на какой период она объявлена, заявили в сентябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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